去遊樂場換金屬玩具車　阿仔一玩𠝹傷手指　港媽一舉動獲讚好家教

小朋友不慎受傷，最心痛的莫過於父母。有港媽日前發文，指帶兒子到室內遊樂場玩耍時，兒子換領了1輛金屬玩具車，沒想到一玩便遭玩具車的鋒利邊緣𠝹傷手指導致流血。港媽事後向遊樂場職員講述有關情況，對方即時收起所有同款玩具，她其後亦向遊樂場公司反映事件，期望對方入貨時更小心，避免同類意外再次發生。網民看過帖文也大讚港媽的處理手法，稱讚她沒有發難，而且為其他小朋友着想，是有教養的父母。



港媽指帶兒子到室內遊樂場玩耍時，兒子換領了1輛金屬玩具車，沒想到一玩便遭玩具車的鋒利邊緣𠝹傷手指導致流血。（fb「將軍澳主場」圖片）

該名港媽早前於facebook群組發文，指周日（18日）與兒子到將軍澳1個室內遊樂場遊玩，其間換領了1輛小型金屬玩具車，「因為小朋友好鍾意車，佢一攞到手已經好快咁拆咗出嚟玩」，沒料玩了不久便不慎被車身的鋒利邊緣𠝹傷手指，頓時血流如注，「佢係咁話好痛，同喊咗一陣」。

港媽大感不捨，擔心兒子的傷勢，「我見佢全新應該無生鏽，如果無消腫我聽日會帶佢打破傷風針」。她又想到平日許多小朋友會到該遊樂場玩耍，擔心其他小朋友安全，於是特意返回遊樂場向職員講述事件，對方亦即時收起玩具車，「我好心痛，所以先唔想其他小朋友受傷，就去返個店同職員講，我驚佢哋收埋但聽日攞返出嚟，所以先喺group提下大家」。

港媽其後表示，將會發電郵向遊樂場公司反映事件，期望公司選購玩具時更加小心，「希望佢地日後可以買返啲品質好啲嘅產品，畢竟好多人會去玩，唔好再有人受傷」。她亦承認自己有責任仔細檢查玩具才讓兒子玩耍，「我並無責怪任何人，只係想提醒其他人，如果有呢部車就唔好再玩，怕其他小朋友受傷。而且意外無人希望發生，所以無嘢係會預先知道，當然我有責任要留意小朋友玩嘅嘢，因為今次嘅教訓會令我更留意小朋友嘅玩具」。

港媽擔心其他小朋友安全，於是特意返回遊樂場向職員講述情況，對方亦即時收起玩具車。她又指，將會發電郵向遊樂場公司反映事件。（fb「將軍澳主場」圖片）

網民看過帖文稱讚港媽得知兒子受傷後未有發難，反而擔心其他小朋友安全，並以合適方式向遊樂場反映，顯示她是有教養的父母，「呢位有質素嘅家長，並唔係一味叫賠償，而係希望唔好再有人中招。你小朋友大個都一定有教養」。港媽則謙虛回應指「我都擔心其他小朋友嘅安全，最緊要小朋友無事，多謝你讚揚我」。

另有網民認為，遊樂場購入玩具時有責任留意安全問題，家長亦要檢查清楚才讓子女玩耍，「所有大玩具生產商都試過因玩具安全問題而回收產品，唔好單睇牌子就信，最好自己玩下check下先畀小朋友」、「兒童玩具有很講究的安全標準，如歐盟的CE和日本的ST，下次可以留意下，沒標示的話就要多加注意」。