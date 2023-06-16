人奶消毒傷口？3歲仔跌倒雙膝爆血　阿嫂衝公廁泵奶　港媽超崩潰

每位媽媽都希望給予最好的東西給孩子，有港媽於網上發文大呻，3歲兒子於公園踩滑板車時不慎跌倒，雙膝流血，阿嫂目睹後竟即時去公廁泵了一樽人奶，讓她拿去洗傷口，她無法接受，認為受傷應使用消毒藥水和膠布，因而拒絕阿嫂的好意，結果得罪了對方。她無奈直言，阿嫂是狂熱人奶主義者，視人奶為神仙水，侄子出生4年間，「同佢講親任何話題，佢都可以搭條線去聖潔嘅人奶之上」。



有港媽於網上發文大呻，3歲兒子於公園踩滑板車時不慎跌倒，雙膝流血，阿嫂目睹後竟即時去公廁泵了一樽人奶，讓她拿去洗傷口。（示意圖／Getty Images）

該港媽投稿至facebook專頁「生仔要考牌系列」表示，日前她帶同3歲兒子與哥哥一家大細去公園玩耍，其兒子踩滑板車時跣胎不慎跌倒，「兩個菠蘿蓋當堂磨薑磨到爆晒缸」，正當她買完消毒藥水和膠布想幫兒子處理傷口之際，見到阿嫂拿着水樽在附近公廁衝出來，當刻她已心知不妙。阿嫂遞上裝了「新鮮人奶」的水樽對她說，「攞去幫你個仔洗咗傷口先啦」，她難以接受，拒絕了阿嫂的好意。

港媽指出，一直知道阿嫂是狂熱人奶主義者，自從侄子出生4年間，每逢大家有什麼水土不服、蚊叮蟲咬，甚至暗瘡皺紋，阿嫂都會很慷慨地捐出自己的人奶幫大家「驅邪治病、養顏保健」，「總之呢幾年，同佢講親任何話題，佢都可以搭條線去聖潔嘅人奶之上」。

港媽直言，今次阿嫂想她用人奶洗傷口，還是在公廁泵的人奶，她真的接受不到。事後哥哥向她透露，當天阿嫂很不開心，「覺得自己一片丹心就咁俾我掉落溝渠」，阿嫂稱外國很多人都會用人奶搽傷口，「人奶係神仙水是常識，唔明香港點解仲咁落後，咁樣對人奶媽媽係好唔尊重」。她無奈地說，此前阿嫂甚至覺得其兒子有過動症行為和感染新冠肺炎等，或多或少都是受奶粉的添加成份影響，當刻她不知可以給予什麼反應。

港媽說，正當她買完消毒藥水和膠布想幫兒子處理傷口之際，見到阿嫂拿着水樽在附近公廁衝出來，當刻她已心知不妙。（《寶寶大過天》劇照）

港媽說，作為一個「人奶叛徒」，雖然與阿嫂道不同，但非常敬佩對方4年來一直不辭勞苦地埋身餵母乳的堅持，認為真的不容易。「縱然有時我會覺得佢過咗火，畢竟男孩子到4歲仍每晚吸啜母乳至瞓得着，感覺總是怪怪的」，但基於尊重，和而不同，她不會批評。

港媽續說，曾經也遺憾因要上班而很早就讓兒子轉全奶粉，「試問天下間邊個媽媽唔想將最好嘅畀下一代？」，始終每個人的體質、生活、種種客觀條件都不一樣，不能強求。

她指出，「人奶媽」與「奶粉媽」都各自背負着自己的十字架，但可以肯定的是大家對小朋友的愛是沒高低之分。她希望人奶媽媽要求獲得尊重時，也懂得體諒奶粉媽媽的苦心，尤其不要在小朋友生病受傷時說「因為冇食人奶」之類的二次傷害說話，「明白人奶是個好東西，但腦袋亦然」。

港媽無奈直言，阿嫂是狂熱人奶主義者，視人奶為神仙水，侄子出生4年間，「同佢講親任何話題，佢都可以搭條線去聖潔嘅人奶之上」。（示意圖／Getty Images）

她表示，當日面對兒子「兩個跌到損晒又標緊血嘅膝頭哥」，她選擇相信消毒藥水而非神聖的奶水，「我何嘗唔係都希望得到阿嫂嘅尊重？」。她說，希望阿嫂可體諒她當日的決定，「抱歉最後用唔着你無私奉獻嘅奶，但我確實係非常感恩有你嘅關心，唔好再嬲豬我啦」。

帖文引起網民熱議，有網民認為阿嫂未有尊重樓主想法，「食到4歲完全冇問題嘅，不過用自己人奶洗人哋個傷口就真係搞笑啲」、「用喺自己細路以外嘅人本來就好奇怪，同埋有冇諗過人哋想唔想要先」、「人奶話係幫傷口癒合咋，唔係幫助消毒喎！」。

不過也有網民認為阿嫂只是一片好心，「明白你嘅，不過你阿嫂衝去廁所畀人奶你都好唔話得」、「阿嫂太熱情太擔心啫，但係我覺得樓主唔應該喺阿嫂面前將佢啲人奶倒落坑渠」、「當我爆瘡嗰陣，我都係用人奶搽瘡，真係會快好好多，因為人奶有活細胞，真係對傷口癒合係好好，阿嫂可能太熱情啫，唔好怪佢啦」。