催淚！16歲少年為慳錢日行16公里返學　累極暈坐路邊　揭心酸背景

印尼1名少年家中遭逢劫難，身為唯一經濟支柱的父親失業又中風，母親要在家照料家人，少年只能每日用3小時來回步行16公里到政府學校上學。為了幫忙照顧3個弟弟妹妹，他還不時兼職幫補家計，這樣的日子維持了2年多。直至某天他放學歸家途中，疑因體力不支險些暈倒街上。相關影片在網上曝光後，吸引逾千萬網民關注，當地市長得知事件後，即贈予少年助學金及1輛單車，讓他可以安心求學。



印尼16歲少年維奇每日花3小時，來回步行16公里上學，至今已有2年。（@_terdalam / TikTok）

綜合外媒報道，住在印尼南丹格朗市（South Tangerang）芝布達區（Ciputat）的16歲少年維奇（Viky），每日需要到距家8公里、位於博瓊薩里（Bojongsari）的學校上學。雖然學校與住處相距甚遠，但維奇家境清貧，為了節省車費，他堅持每日花3小時，來回步行16公里上學，至今已有2年，且不曾缺席過一天。

維奇放學歸家時突感頭暈不適，只好便坐到路邊休息。（@_terdalam / TikTok）

上月（5月）中旬，維奇放學歸家時突感頭暈不適，於是坐到路邊休息。有途人見他險些暈倒，於是上前詢問，才知道他的慘況。原來維奇本來就讀寓所附近的私立學校，但是作為經濟支柱的父親失業後還不幸中風，而母親本為家庭主婦要顧家。由於父母無力再承擔維奇的學費，他只好轉到距離較遠的公立學校就讀。

維奇每日只有1萬印尼盾（約5.24港元）作為車費及伙食費，為了節省開支及減輕父母負擔，他只好走路來回學校。身為4兄弟姐妹中的長子，維奇有時亦會到停車場打工，並將薪金交給母親補貼家用。有網民將維奇的情況放到社交平台TikTok上，影片即引起關注，不少人都心疼他的遭遇。

南丹格朗市市長皮拉（Pilar Saga Ichsan）從網上得知維奇的情況，決定到他家中探訪，他先表揚維奇是刻苦且出色的好孩子，隨後送給他1輪單車及頭盔，並透過該市教育部門發放1筆助學金給他，讓他能繼續求學直至畢業。

（綜合）