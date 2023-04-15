苦命鴛鴦相戀29年窮到瞓麥當勞　癌末女留醫3年院內結婚暖哭全網

廝守半生的愛侶面對生離死別，難得有一群人願意成人之美讓其成婚。台灣1名60歲癌末女子住院3年，其63歲伴侶一直守候在旁，令醫護人員相當感動。一問下，原來2人是對苦命鴛鴦，生活長年拮据，當年以1客牛扒、1枚戒指定情，常常在廟宇和麥當勞過夜。女方一度病危時，醫護發現2人未完成結婚夢想，便特意在院內佈置好場地，為病人化妝穿好婚紗，坐在輪椅上出嫁，當地公職人員更特意派員到醫院協助辦理婚姻登記，讓他們成為正式夫妻。事件暖哭不少網民，雖有人猜測2人經歷，但覺得「能相愛這麼久也不容易」。



台南市郭綜合醫院最近為60歲癌末女病人辦婚禮圓夢。（台南市郭綜合醫院圖片）

台媒報道，台南市郭綜合醫院9樓病房近日為一對相戀29年苦命情侶辦婚禮，完成病人結婚心願。院方在網站透露，現年60歲的癌末女病人陳蓉蓉，3年前患乳癌接受化療，之後轉到郭綜合醫院做放射性治療，其間病情不穩定，此時63歲的伴侶胡志遠一直在旁守候，院方形容他「細心呵護、體貼入微，一歩不離、患難與共的情深」，還得知2人的相戀故事。

原來胡陳早於1994年就認識，2人都是兄弟姊妹中排最細，彼此談得來日久生情，當年胡以1客牛扒和1枚戒指作定情信物，承諾終有一天會風光迎娶。可惜29年來2人工作不順，雖做過派傳單工作，但長期有經濟問題，更因為租不起樓要東奔西跑居無定所，常常在公廟和麥當勞過夜，要在公共廁所洗澡。

不過無論境有多壞，2人多年來還是彼此不離不離，相互廝守扶持，胡始終覺得他們狀況不是最差，有比他們更值得關心的弱勢社群。

2人愛情故事令醫護人員大為感動，陳女一度病危時，知道他們一直未能勇敢完成結婚夢想。職員決定通力合作，在病房「DIY」佈置場地，護士們為陳蓉蓉化妝及把關身體狀況，讓她坐上輪椅在紅地氈上與新郎同行，觀禮醫護已熱淚盈眶並送上祝福。

台南中西區公所特意派員到醫院協助辦理婚姻登記，醫院的社工組長擔任婚禮司儀。證婚人讀出證婚誓詞後，問胡是否願意娶陳為合法妻子，胡志遠堅定地說「我願意」，陳身體已很虛弱，打「OK手勢」表示願意。2人在多名醫護見證下完成婚禮儀式，陳之後躺在病床將花球拋出，被年輕護理員接到，他們終於成為正式夫婦。

事件感到許多網民，雖然不少人好奇2人為何長年未婚，「不用特別去猜背後故事，祝福就好」、「能相愛這麼久也不容易」、「能愛着這麼久不離不棄，我覺得可以了啦」、「世界上真的有真愛」

（綜合）