嘔心！情侶浪漫鴛鴦浴　男生1行為令女友崩潰大哭　網民斥不尊重

許多情侶都同洗鴛鴦浴增加情趣，但玉帛相見不代表沒有底線。台灣有女生於網上發文大呻，指日前與男友一起洗澡時，男友竟對着她身體小便，有潔癖的她頓時崩潰大哭。帖文引起網民熱議，不少人批評男方惡心，「超惡心，而且很不尊重，是有多屁啊，拜託去跟他說你很討厭這樣，如果他還不以為意，那這段感情你真的該好好考慮一下了」；也有人指只是情趣，最重要是雙方同意此做法，「我跟老公一起洗澡偶爾也會故意這樣，的確有人覺得只是好玩，但妳不能接受要跟他說，如果他還覺得妳小題大作那就是對方的問題」。



台灣有女生於網上發文大呻，日前與男友一起洗澡時，男友竟對着她身體小便，有潔癖的她頓時崩潰大哭。（《幕後玩家》劇照）

該女生於Dcard討論區以「男友尿尿在我身上」為題發文表示，日前與男友一起洗澡時，突然感覺怪怪的，她轉身查看男友，結果竟目擊對方對着她身體小便，她直言「我整個超級崩潰大哭，我是潔癖人」。女生事後擔心是自己太敏感，於是發文問廣大網民，是否可接受男友此行為。

不少網民直言樓主男友惡心和不尊重，「在你身上做記號吧，他是不是屬狗？」、「尿液不髒，但被尿在身上的羞辱感很強烈，建議放生」、「光是他沒尿到我，但是跟我洗澡的時候尿，我的腳被那個尿水浸到我就覺得惡到爆」、「分手吧，太沒禮貌了，這是他的特殊癖好」。不過也有網民指出，有些情侶會做出此行為增加情趣，「的確有情侶會這麼玩，但你男友是不尊重你」、「嘿嘿我會讓男友尿嘴巴」。

有網民建議樓主應與男友溝通，說清楚自己的底線，若對方態度輕佻無禮，可直接分手，「不要管大家能不能接受，重點是妳不能接受啊，妳完全不會太敏感，每個人本來就都有不能接受的事情呀，但我覺得也不用想得太嚴重，他可能只是覺得好玩或沒想那麼多，和他溝通看看，認真的告訴他妳不喜歡這樣就好，如果他覺得妳小題大作的話就可以放生了」。