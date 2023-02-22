情侶浪漫鴛鴦浴　1舉動令女友將晚餐嘔一地　男生：以後不敢了

情侶共洗鴛鴦浴能增加情趣，但也要留意不要做出令伴侶覺得惡心的行為。有台灣男生於討論區發文表示，平日都會與女友一起洗澡，這樣的模式持續了快兩年，早前他在洗澡前因喝了太多水，於是在共洗鴛鴦浴期間直接在浴室地板上小便，沒料到女友竟突然嘔了剛剛吃的炒飯出來。他大感震驚地關心，女友稱因聽到小便聲覺得惡心才嘔吐，讓他大呼以後再也不敢這樣做。



有台灣男生於討論區發文表示，平日都會與女友一起洗澡，這樣的模式持續了快兩年。（《幕後玩家》劇照）

該名男生於Dcard討論區以「女朋友聽我尿尿後把晚餐吐出來」為題發文表示，他2年來平日都會與女友一起洗澡，直至幾個月前某次共洗鴛鴦浴，他因喝太多水，「急着洩洪」，於是「直接尿在浴室地板上」，而不是蹲在地板上瞄準排水孔防止水花。

樓主說，此時背對着他的女友突然連續乾嘔，他覺得情況不太對，小便完後立即轉頭關心女友是否不舒服，結果一轉頭，「她就直接把剛剛吃完的炒飯直接吐出來」。他當下超級擔心女友是否身體不舒服才嘔吐，待對方吐完後，他問女友有沒有怎麼樣。

女友說，「我聽到你的尿尿聲突然感覺一陣惡心，然後就吐了出來」。（《摩天大樓》劇照）

沒料到女友竟十分誠實地回答，「我聽到你的尿尿聲突然感覺一陣惡心，然後就吐了出來」。原本緊張的他瞬間大笑起來，無奈道「這到底是什麼奇葩理由」，但自從那次後，他發誓「每次一起洗澡我再也不敢站着尿尿了」，笑言「就怕哪天我的背上出現嘔吐物」。

網民紛紛留言笑道，「一個在地板尿尿，一個在地板吐，好美的畫面」、「所以你站着就尿不準喔」、「所以妳女友都空腹尿尿嗎？」、「不是懷孕喔」、「以為要當爸爸惹」。