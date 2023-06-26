變態欺凌！裸男被綁貨車　遭同事笑住彈下體　搬屋公司回應揭後續

日本爆出變態職場欺凌事件！本月22日Twitter瘋傳1段男子受欺凌影片，當地著名搬屋公司的男職員全裸被綁在貨車上，慘遭同事用束縛行李的彈力帶「彈下體」攻擊，現場傳出多人的嘻笑聲，惡趣味程度震撼網民，目前已吸引逾280萬次瀏覽。涉事公司確認事件，回應當地傳媒時揭出後續情況，原來影片的內容發於2019年，彈人員工仍在職，被彈的男子則已離職，即受欺凌者離開公司，但出手員工則仍留任，而該公司稱正調查事件。當地傳媒指涉及的搬屋公司已非首次捲入負面新聞，去年就曾被爆有男職員被迫在女同事面前脫褲及被毆打，過程被拍下影片。



日本最近爆出職場欺凌事件，有搬屋公司男職員全裸被綁在貨車上，有同事拉彈力帶攻擊其下體。（Twitter「滝沢ガレソ」影片截圖）

欺凌片段於本月22日由日本YouTuber、推主「滝沢ガレソ」上傳到Twitter，文字描述指知名搬屋公司「アート引越センター（ART MOVING COMPANY）」再次傳出欺凌事件。

影片攝於1架貨車上，雖然畫面未拍到所有人，但除拍片者外，貨車外還有其他人的嘻笑聲，有名裸體男員工被人用束縛行李的彈力帶綁住，車上1名穿西裝的員工拉扯彈力帶來攻擊裸男下體，並拉開他的手阻止遮掩。而片段更拍攝到車牌，相信是屬於大阪的分公司。

事件在網上引起轟動，至今已吸引逾280萬次觀看，網民推測有多人在場，懷疑類似欺凌行為非首次發生，大罵事件惡趣味，「我甚至不明白這有什麼好笑」、「這是固定行李的膠帶嗎？太糟糕了」。

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日媒聯絡涉事公司，公關人員確認事件屬實，又指片段中的2名員工當中，扯彈力帶的男子仍然在職，而被綁的男子則已經辭職。公司正調查事件，確認細節後會嚴格進行處分，並會對員工進行教育，而目前已知事件應發生於2019年。

該公司發生過去發生不少醜聞，包括2021年曾爆出迫懷孕19周的女員工要繼續做搬屋工作，導致過程中羊水破掉；2022年時有人拍到該公司職員在私人土地上大便後不顧而去。

最近一次是去年11月，日媒指該公司有4名員工迫27歲男職員在其他女同事面前脫褲，過程中受到毆打及有人拍片。受害男子每天都被同事欺凌，除受傷外連頭髮都被剃光。

（綜合）