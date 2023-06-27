的士爆窗黨重現？的士後座車門一開即爆玻璃四濺　外籍男當場嚇呆

【的士爆車窗】再有乘客搭完的士開門下車時，後座車門玻璃突然爆裂，現場途人見狀即時舉機拍攝，並將照片上傳到社交平台。樓主表示當時的士車門「未開晒就爆玻璃」，令人心中存疑。雖然樓主並未交代司機有否向乘客索償，但有網民指出早年香港曾發生多宗的士後座車窗突然爆裂索取賠償事件，故留言質疑是否「爆窗檔再現」、「又嚟屈錢」，更有人表示相關事件「屢見不鮮」。



本港於2014年曾發生多宗的士後座車窗突然爆裂索取賠償事件，當時警方曾進行相關測試，把的士後座車窗調校到不同高度，開門時的確出現爆玻璃情況。而上月初亦有一對母女乘搭的士時，女兒一碰後座車門邊框位置，車窗玻璃便突然碎裂。



有乘客搭的士到埗而打開門車車時，後座車門玻璃突然爆裂，有途人見狀即時舉機拍攝，並將照片上傳到社交平台。（FB圖片）

樓主在Facebook群組「馬路的事討論區」發帖，表示見到1名乘坐的士的外國到埗準備下車，他尚未將車門完全打開，車窗就突然碎裂，「睇住爆玻璃，外國乘客落車，門未開晒，就爆玻璃」。樓主心感疑慮，於是舉機拍攝，並表示「咁似之前上新聞單嘢咁」。從圖片可見，事件發生在香港大學何鴻燊體育中心大門對開，的士後座左側車窗碎裂，1名運動裝束外藉少年站在車門旁，神色有點不知所措。

該名運動裝束外藉少年站在車門旁，神色有點不知所措，腳邊留有玻璃碎。（FB圖片）

雖然樓主並未交代事件後續，亦不知司機是否有向乘客索取賠償，但帖文仍引起熱議。有網民質疑是否「爆窗黨」重現，「開半窗再開門，隻窗就會爆」、「窗落一半知咩料啦」，不少人更直斥的士司機「劏客」、「又想屈錢」，也有人表示「聽過唔少成日落玻璃開門屈客啦」、「幫佢報警！如果你真係睇到就唔好放過呢啲X街」。

本港於2014年曾發生多宗的士後座車窗突然爆裂索取賠償事件，當時警方曾進行相關測試，把的士後座車窗調校到不同高度，開門時的確出現爆玻璃情況。而上月初網上亦流傳圖片，指粉嶺一對操普通話的母女乘搭的士時，亦發生爆車窗事件，有人見到「女人畀咗錢司機就走咗」。

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汽車交通運輸業總工會的士司機分會主任何志強早前曾接受《香港01》電話訪問，他表示的士後座車窗爆裂主要發生於舊款的士上，當車窗半開，開門時門桿可能將車窗頂爆。但他認為司機故意損壞車窗索償機會不大，因為維修亦會浪費時間。