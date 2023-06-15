的士疑拒載影片瘋傳！司機塞$XX要求乘客勿投訴　拒收後咁做惹議

【的士／拒載】的士服務問題常惹關注，本港網絡瘋傳一段據稱是「的士拒載」影片，見到有新界綠色的士疑拒載與乘客對峙，之後更見到司機取出多張20元紙給乘客。有聲稱知情網民表示，當時有人拍攝影片收集證據投訴拒載，司機於是想「塞錢」讓對方放棄投訴。影片引來網民熱議，不少人批評的士司機拒載行為，也有網民同情司機「司機寧願畀錢都唔做呢單生意，就知呢枝旗幾西啦，司機之悲哀」。



本港網絡瘋傳一段據稱是「的士拒載」影片。（影片截圖）

有網民於Facebook的士乘客及司機行為上載影片，指「落馬洲口岸的士站拒載，仲畀錢個客」。

從影片見到，綠色的士司機與乘客對峙，乘客不斷批評「拒載WO」，司機這時突然開門下車，並取出多張20元紙幣似想給予乘客，乘客則明言「我唔啱呢啲啊」，司機於是收好紙幣走回頭。

影片引起網民熱議，不少人批評的士司機拒載行為，「離譜！」、「影衰的士行業」。也有網民同情司機，「司機寧願畀錢都唔做呢單生意，就知呢枝旗幾西啦，司機之悲哀」、「車客入去落客15分鐘，出返去攞飛15分鐘，再返入去又15分鐘，可悲第一次見人拒載有種心酸感覺」。

另有聲稱知情網民表示，當時有人拍片收集證據想投訴「拒載」，司機見狀於是「塞錢」希望對方不要投訴。

根據《道路交通(公共服務車輛)規例》，的士司機如無合理辯解，不得「故意拒絕或忽略接受租用人的租用，不論該租用人的意圖是以明顯或默示方式表示」，以及不得「拒絕或忽略駕駛該的士至租用人指示的任何地方」，否則即屬犯罪，一經定罪可處第3級最高罰款1萬元及監禁6個月。