印尼男慘被女友戴綠帽！毆打兼塗排泄物於女友臉泄憤　後續更嘔心

「戴綠帽」可謂是男人最痛之一！較早前印尼有男子深愛女友，不只為其支付住處租金，亦願意提供一切經濟上支援，可惜他有天探望女友時，竟看見對方和一陌生男子在家鬼混，不滿女友出軌故決定報復對方，居然將排泄物塗於對方臉上，其後更逼對方進食。受害人及後向警方報案，警方拘捕涉案男子，若罪名成立，男子可被判處監禁兩年零八個月。



印尼有男子不滿深愛的女友出軌，居然將排泄物塗於對方臉上，其後更逼對方進食，以作報復。受害人不忍被侮辱，故向警方報案，男子其後被拘捕。（網上圖片）

印尼39歲紋身師（EP）和其23歲女友（IM）本來關係良好，不只每天都接送女友上下班，只要女方需要金錢援助，EP便會立刻轉賬。IM當時需要在另一市鎮地區工作1個月，甚至連住宿處的租金都是男友EP代付，不料她卻趁着「無王管」之際，背着男友出軌男同事。

雅加達（Jakarta）芝蘭達市警方發言人瓦希德基（Kompol Wahid Key）指，事發於6月18日被害人IM的住處。EP當天忽然想去參觀IM住處，不料卻看到對方和陌生男人一起，當時該陌生男子神色慌張地離開，EP發現女友出軌後很是激動，曾一度想捉住「老王」，試圖追趕卻不幸遭對方逃脫。

其後當他重返女友住處時，女友不承認出軌，一怒之下便毆打對方泄憤，女友臉部和手腕亦因毆打而造成瘀傷。及後EP去完洗手間出來時，仍無法控制怒火，便拿着排泄物塗抹在女友臉上，之後更強迫女友進食排泄物。

男子不滿被出軌，竟將排泄物塗抹在女友臉上，更強迫對方進食。（GettyImages／示意圖）

雖然女生對事件感到內疚，不過後來不忍被侮辱，遂向警方報案。數天後，警方隨即將涉事男子拘捕。據悉，若男子罪名成立，將會面臨兩年零八個月刑期。

（綜合）