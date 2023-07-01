上水夫婦疑遇扒手黨！突遭陌生男撞倒　驚見背囊1情況細思極恐

無論何時也要注意財物，勿讓扒手有機可乘。有網民近日發文分享親身經歷，指與妻子於上水區內步行期間，突遭1名陌生男子從後撞倒，陌生男撞到樓主太太後，便立即大聲向前面另一男子打招呼。起初夫婦也以為是意外未有為意，後來兩人發現隨身背囊的其中一條拉鏈被拉開，才驚覺懷疑遇上扒手黨，幸好未有財物損失。



有網民近日發文分享親身經歷，指太太於街上突遭陌生男子從後撞到，其後才發現隨身背囊的其中一條拉鏈被拉開，才驚覺懷疑遇上扒手黨。（示意圖/資料圖片）

「大家孭袋同背囊就小心啲！」該網民於facebook群組「上水人大聯盟」發文，指周二（27日）下午約2時，他與太太在上水馬會道吃過飯後，行經石湖墟符興街一麵包鋪附近時，太太突然感覺「有人搞緊佢個背囊」，於是立即停步查看。當時夫婦身後1名陌生男子突然大聲向前方另一男子打招呼，聲量之大令兩人也「嚇咗一嚇」。

夫婦起初以為男子只是意外撞上，故未有為意繼續前行，直至2人到達上水匯商場，打算購物時才發現太太背囊上的拉鏈被人打開，「想買嘢除個袋落來先發覺個背囊其中一格袋條拉鏈俾人拉開咗五分二，先知頭先嗰個袋俾人搞咗幾嘢唔係意外，而係有人想拉開個袋想偷嘢，因呢格袋我老婆係用來放平時少用嘅嘢，十年都唔開一次，所以一定唔係自己唔記得拉」。

夫婦於上水符興街遭男子撞倒，起初以為對方只是意外撞上，故未有為意，後來才發現背囊上的拉鏈被人打開。（Google地圖截圖）

2人回想事發經過，懷疑遇上了扒手黨，認為撞上太太的男子與前方接應打招呼的男子為同黨，「肯定係同一伙人，喺我哋身邊嗰個穿着普通，另一個西褲恤衫孭背囊，三十幾四十歲，佢哋打招呼我聽唔明」。夫婦雖然沒有損失，但亦提醒街坊要保持警覺，「經歷呢次算係好事，起碼我啲警惕性返咗來」。

不少街坊都認為今時今日外出時要常常保持警覺，「有機會有人埋身的場合，背包要掛前面」、「食快餐嘛！做案就算俾人發現，報警咪即刻離境，出咗境警察都未到啦！每日咁多『專材』出入，大家唯有醒定啲」。亦有人分享類似經歷，稱「早前喺近港鐵站搭車，背包也俾人拉開咗，幸而銀包放暗格沒事」。