搭港鐵疑遇扒手夾擊　事主稱背包被拉開　手臂現紅點感刺痛又頭暈

在人多擠逼的地方，市民應提高警覺，以免讓扒手有機可乘，但早前有女子乘搭港鐵荃灣線時，疑被3名陌生男女「夾攻」，在大批人轉車的油麻地站下手。女事主背包被打開，幸好最後沒有財物損失，惟手臂卻出現不明紅點，疑被尖狀物刺傷，由於事後感到頭痛和頭暈，她需到診所打針和服食消炎藥。

有市民上月乘搭港鐵時被3名扒手看中，遭其中2人推撞，下車後發現背包被打開。（資料圖片）

女事主上月在facebook發帖，表示某天傍晚6時半正乘搭港鐵荃灣線，身邊突然出現3名陌生人，其中1名中年婦女以身體阻擋她下車，並且撞其手臂，同時有身形瘦削的女子從另一邊撞過來，另有拿着帆布袋的男子在旁。事主指自己被夾擊後，對方說了句「都黐線」便離開，認為他們有意在人流較多的油麻地下手。

事主下車後回過神來，才發現背包已被人打開，幸好拉鏈具保護設計，扒手終告失敗，但也一早消失得無影無蹤。雖然沒有財物損失，事主左手臂卻很快有刺痛感，細看下發現手臂上竟被尖狀物刺傷，現深色紅點，更愈來愈頭暈和頭痛，於是到診所打預防針，服食3天消炎藥，最終需要一整星期才完全康復。

女事主後來發現手臂有不明紅點，並感到刺痛，立即到診所打預防針。（fb「香港突發事故報料區」圖片）

她續指，自感每天上下班都非常小心謹慎，只有事發當天突然「被圍」，即使自己跆拳道黑帶1段，「可惜敵不過陰招」，希望藉帖文提醒市民留意類似情況。

不少網民看後表示震驚，感嘆賊人犯案手法層出不窮，「時勢唔好，偷呃拐騙特別多」，又指被不明物刺傷的後果可以很嚴重，「好得人驚喎」、「睇嚟大家要練下武」。

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