媽媽和我的主管偷情！女生不敢告知爸　崩潰患抑鬱：活得像個共犯

作為子女若發現父母其中一方出軌，應否「踢爆」？台灣有女生於網上發文表示，去年底獲媽媽的男性朋友幫助，與哥哥進入一間公司上班，而該男子更成為兄妹的主管。惟女生後來從媽媽的手機資料揭發，原來主管竟是媽媽的情夫，2人常聊天打情罵俏，甚至討論床事，上班時間還偷偷出門約會。她不忍爸爸被蒙在鼓裏，又覺得自己當初受恩惠，知悉秘密後「活得像個共犯」，憂思難解下結果患上抑鬱症。



台灣有女生於網上發文表示，最近揭發媽媽與自己公司主管偷情。（《夫妻的世界》劇照）

該女生於Dcard討論區以「媽媽和我的主管偷情」為題發文表示，去年底獲媽媽的男性朋友幫忙內部推薦，與哥哥進入一間福利不錯但薪金普通的公司上班，該名男子成為他倆的主管。某天她無意中幫媽媽設定手機應用程式LINE時，驚揭媽媽與該名主管關係匪淺，「常常在LINE上面打情罵俏（討論床事），上班時間會偷偷出門約會，LINE的相簿裏面也是滿滿一起出遊的照片」。

女生不忍爸爸被蒙在鼓裏，加上覺得自己受了那男子的恩惠，覺得「自己活得像個共犯」，最終患上抑鬱症，「最近開始吃抗憂鬱的藥，食慾不振導致體重整個驟降」。她每天到公司看到「那個破壞我家庭的男人」，卻要裝作沒事一樣當對方是主管和問好，她深感難受。

女生不忍爸爸被蒙在鼓裏，覺得自己當初受恩惠，揭發秘密後「活得像個共犯」，憂思難解下結果患上抑鬱症。（《我的大叔》劇照）

女生不知應如何處理事件，擔心若被主管知道她已得知秘密，她和哥哥一定「吃不完兜着走」，她不想將事情鬧大，亦不想雙方的配偶受到傷害，更不想讓爸爸痛苦。她指出，爸爸是個很悶騷、對自己沒自信的人，若知道被媽媽背叛，恐怕爸爸難以面對。她說，雖然出軌不是一個人的問題，而爸爸工作非常忙，可能真的疏於陪伴，「但該有的貼心他真的都沒有漏掉，我並不認為這是出軌的理由」。

女生表示，更可笑的是媽媽的曖昧對象不只一個，是一個換一個，她和哥哥以前就曾發現過，但都選擇睜一隻眼閉一眼不拆穿，因覺得媽媽對孩子的付出和犧牲非常多。惟現在媽媽的對象已直接影響到她和哥哥的工作，她糾結道「真的不知道要不要攤牌或是直接離職，畢竟若等到對方原配發現事情大鬧到公司，事情大概一發不可收拾了」，直言「真的真的感覺快撐不下去」。

女生說，每天到公司看到「那個破壞我家庭的男人」，卻要裝作沒事一樣當對方是主管和問好，她深感難受。（《紳士的品格》劇照）

網民紛紛留言直呼事件誇張，「傻爆眼，這麼嚴重的事情，你還在擔心工作」、「說真的，妳跟妳哥的能力不夠說話，還要靠媽媽拉關係才有工作，一邊靠X媽媽出軌。等妳跟妳哥自食其力，有能力照顧媽媽不用這樣做也能養她，妳再說話吧，弱者就是吃藥抱怨被決定」。

有網民猜測，「說不定你爸媽早有共識是開放式關係，只是沒跟你們講而已」、「既然你媽媽一個換過一個，那你等一陣子說不定她就又換對象了」。有網民建議，「我不會有任何行為，最多默默收集證據以防某天需要。其實冷靜分析利弊有時說出口不會比較好，只是要學會把父母的問題跟自己的情緒做切割」、「私下跟你媽說，警告她再敢繼續這樣，就跟你爸講」。