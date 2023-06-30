航班延誤7次遲18小時！男子變唯一乘客　坐「私人飛機」識埋空姐

航班延誤到全機只有唯一的乘客？美國男網民斯金格（Phil Stringer）日前乘美國航空的客機由俄克拉荷馬州飛往北卡羅來納州，但班機出發時間至少推遲了7次，最終航班延誤了18小時，他登機才發現自己變成了「唯一乘客」，登記閘口人員直呼其名叫他上機。他拍片分享這次奇妙經歷，稱機組人員沒有埋怨之餘，還和他一起開玩笑，彼此還交換電話群聊。斯金格向外媒表示，其實他自己覺得不好意思，因為所有機組人員為他1人而要午夜從酒店趕回機場，惟他透露雖然全機得他1人，但其中1個袋子一樣在機場失蹤了45分鐘，因為「放錯地方」。



客機延誤18小時，斯金格最後成為全機唯一乘客。（TikTok影片截圖）

全架飛機只有1名乘客，這種「私人飛機」般的享受，可能只有超級富豪才做到。美媒報道，北卡羅來納州格林斯伯勒（Greensboro）男子斯金格是地產經紀，其乘搭的美國航空航班原訂於當地時間周日（6月25日）早上6點半起飛，由俄克拉荷馬州飛往北卡羅來納州，但因遇上暴風雨，令周末有逾9,000航班要延誤或取消。他的班機出發時間被推遲了至少7次，最終延誤了18個小時。

斯金格說同機的許多乘客都重新預訂其他航班，或放棄在周末離開，只有他1個在機場的星巴克等待，到他收拾好行李準備登機時，才發現只剩下他1人。他還好奇地問登機閘口人員，自己是否已錯過了登機，惟對方告訴他「你是機場裏唯一剩下的乘客了」，還用對講機通知他的航班10分鐘後起飛，最後在周一（6月26日）午夜零時12分起飛。

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斯金格將經歷拍片放上TikTok，笑稱全部機組人員都在，他們不想進行這次航行，因為全部人都被迫離開酒店，「只為1個人而航行」。有機組人員幫他將行李運上飛機、登機閘口人員笑笑口對住一排排空櫈叫乘客登機、空姐空少還再次提醒他平板電腦、手機、智能手錶要設為飛行模式，又繼續進行航空安全演示。

雖然斯金格笑說機組人員都不想飛，但畫面中全部人都笑笑口，還即興表情多多表演，未有因為午夜被人叫醒工作而生氣。他一問才發現，原來機組人員當時在附近酒店休息，但隨時會被叫到航班上工作，當一收到電話就要來送他乘飛機回家，還開玩笑說不會給他花生和椒鹽捲餅零食。有關影片已收獲逾5,000萬人次觀看。

斯金格接受美媒訪問時，大讚機組人員服務，還給他很多食物和飲品，陪他聊天和玩小遊戲玩，過程中他都不好意思，要他們全部人只為了1名乘客工作。不過，他覺得大家都在樂觀面對壞情況，還和機組人員有講有笑到交換了電話，大家互發短訊群聊。

他最後在周一凌晏3時35分落機，早上7時回到家，洗澡後直接去上班，全程沒睡覺。雖然全機得1名乘客，但行李延誤問題一樣發生，航班抵達後，他的1個袋子失蹤了約45分鐘，最後發現「放錯地方」。

（綜合）