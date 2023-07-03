第一眼睇到乜？反映你內心「最大恐懼」　見到「佢」請注意健康

現代人因為科技冷漠，導致對於生活的不熱情。



武裝自己讓自己看起來樣樣好，但其實誰沒有擔憂、煩惱？

小紅書就有一段心理測驗，讓許多人直呼超準「根本被看光光」，僅憑一張圖就能被看穿。

秒測出你內心最大的恐懼 點圖開始測試及看詳細分析：

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A. 看到女孩：對於壓抑的童年情感感到恐懼

你的恐懼來自於壓抑的童年，某些事情讓你至今都很困惑、不理解，千萬不要逃避，如果不克服這樣的情緒會不斷出現；小女孩也反映你跟母親的關係，很可能你們並不親近，讓你害怕做決定或是承擔責任。

B. 看到蝴蝶：對死亡感到恐懼

許多人都認為蝴蝶跟希望綁在一起，有一種脫胎換骨新生的意思，但第一眼如果在圖片中看到蝴蝶，很可能是對新的開始有恐懼，好比說踏入一段新的關係、新的工作，或是對於死亡感到焦慮，因為容易有不想面對的心情居多，所以很容易讓機會溜走，反而困擾了自己。

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C. 看到士多啤梨：對於親密關係感到恐懼

如果在圖中看到士多啤梨，士多啤梨就代表著心臟、且在圖片中間，若先注意到士多啤梨，很可能是對親密關係的恐懼，不管是愛人或是被愛，都有可能感到壓力，若沒有對象則可解讀為「人與人最近的關係壓力」，有些來自對於未來的恐懼。

D. 看到骷髏頭：對健康感到恐懼

先看到骷髏頭的人，很可能是對健康的恐懼，潛意識提醒你該注意健康、除了擔憂更要積極面對，讓自己保持愉悅的心情，別因為擔心健康增加心理負擔。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：準爆！第一眼「看到骷髏頭or小女孩」 內心恐懼心理測驗「3秒直探你內心最無助」】