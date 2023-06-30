欠債百萬要養5個孩子　內地來港女拒領綜援　做紮鐵月入$6萬養家

她是真正負責任的女漢子！人生低潮時喪夫後與3名子女被趕出夫家，卻背負約170萬元債務，其後再婚與夫丈合共要養5名子女，這樣的困境一般人都會吃不消，更何況是內地來港婦女？但「好媽媽」陳仙玲沒有自怨自艾，咬緊牙關頂硬上，為了解決一家七口溫飽，以及早日還清巨債，她成功考取紮鐵牌，成為行內第二位紮鐵女工，早晚走兩邊工地，日賺大約2,000元，一般月入約6萬元，最高峰時月入達11萬元，4年間還了大半債務。儘管好媽媽「滿手滿腳都是傷…（但）只要我堅持下去，我孩子可以享受教育，可以享受生活，不用露宿街頭」，樂觀的她對未來充滿希望。



陳仙玲本身欠債170萬元左右，4年間還了100多萬元。（網上影片截圖）

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43歲好媽媽陳仙玲人稱「黑妹」，皮膚早被陽光曬到黝黑，她日前先後接受2個媒體訪問，其中1次訪問正值天氣炎熱，她剛剛離開工地下班，但精神不俗，仍然身穿地盤工作服，展示工作服背部有4個小型風扇，少能勉強應付到酷熱天氣。

陳仙玲回顧大半生，她憶述自己來自江蘇，只是小學畢業，年輕時結識首任丈夫，形容對方「人是很好的，我們倆在一起6年，沒紅過臉，沒吵過架」，可惜天不從人願，丈夫患上喉癌，為了醫治頑疾，變賣所有資產，「我們兩個人在一起的時候，有4套房，手上還有100多萬現金」，但「治病花費600萬…後面還欠了170多萬」，最終丈夫不敵癌魔病逝，遺下妻子和3名小朋友，丈夫尚未下葬，寡母婆和3名子女即被奶奶趕出家門。

為前夫治病家財散盡不後悔

對於前夫為了治病而花光積蓄兼欠債，陳仙玲當時沒有後悔，「他也年輕，他也想活」，又指當時只要手上有錢、能借到錢，都願讓丈夫治病，以免日後後悔，其中一次來港做手術就花了80多萬元。反而是丈夫最終因未能治療而感後悔，因治病而人財兩空。她喪夫後沒有賴賬，一力承擔欠債，但單親媽掙難困難，漸漸陷入困境。

時值2012年，陳仙玲知道「到香港來，我才有機會翻身，才有機會還掉那些債」，於是透過香港優才計劃的「綜合計分制」，與3名子女成功申請來港，當時更獲批1萬多元綜援。惟子女在學校跟人吵架時，自己媽媽甚麼也不做也能拿萬多元，她不想讓女兒以為「可以不勞而獲，什麼都不幹，都可以拿1萬多塊錢」，所以她立即找工作，並且終止了領取綜援，以行動教會子女，「自己想吃甚麼、喝甚麼，必須自己努力」。

陳仙玲試過從事風喉工程，但日薪650元不夠家庭支出，當時「香港沒有女孩子做紮鐵這一行…紮鐵工資高，報了紮鐵班」，而且「不做紮鐵還不了（債）」，所以她「上了97天的課程，拿了2萬多的津貼」，一直做了紮鐵長達9年，其間前往紮鐵寫字樓工作，如今繼續返回地盤紮鐵。

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紮鐵工作收入與創傷掛勾

陳仙玲形容紮鐵工作辛苦，「200斤鐵要4個人抬…從早上搬到晚上…幾十條、幾百條」，除非遇到惡劣天氣，否則風雨不停，而且她急於賺錢，早晚兩邊工地走，「上段時間白天在這個工地上班，晚上在機場那邊上班，都是做紮鐵啊…那邊就上3個半小時，這邊上8個小時，其實加起來就10個多小時」，但她「沒有覺得很苦，只是覺得我的付出終於能體現價值」，扣了強積金後日薪高達1,850元，試過適逢趕工期，「晚上加班1個小時，（工資）當2個小時…高峰的時候一個月，拿11萬也拿過」。

雖然付出和收入成正比，但亦與創傷程度掛勾，陳仙玲慨嘆「滿手滿腳都是傷」，以前由於不慎撞到鋼筋，「這手斷過，這節（右手食指第一節）帶不了力的…神經沒那麼反應、沒那麼快」，展示完右手傷患後輪到左手舊患，因為長期持紮鐵勾，所以「這個中指（左手）有的時候彎不了…這個是職業病」。

與工友相處融洽 再婚合共有5子女

紮鐵工作不但辛苦，而且危險，但陳仙玲強調「當生活都成問題的時候，你就不會擔心皮膚、擔心太陽、擔心雨淋啊，你會想着我今天上班了，我能解決溫飽，我能還多少債務，我今天上了班，只要我堅持下去，我孩子可以享受教育，可以享受生活，不用露宿街頭」。她亦慶幸和工友相處融洽，形容香港工地「男人女人都很豪爽，基本上他不會說你啊，攻擊你啊，但是我們平時說話呀，說粗口啊，好像順口就來」，雖然「男的會關照一些我」，當然亦有人故意刁難，但她選擇「不跟你吵，不跟你鬧」。

好媽媽辛辛苦苦工作，為的就是子女，陳仙玲在首任丈夫病逝成為單親媽媽，其後與單親爸爸的現任丈夫再婚，且再誕下1名孩子，加上丈夫與前妻的1名孩子，故合共要照顧3子2女，笑言「1隻羊也是放，5隻羊也是放」，5名子女目前分別就讀大學、高中、初中和小學，年紀最細仍在餵奶，慶幸「孩子也聽話」。

陳仙玲展示工作服有4個小型風扇，可以勉強應付到酷熱天氣。（西瓜視頻影片截圖）

還債成工作動力：香港不愁沒有工作

目前全家收入在還債後，「房租、水電、加上開支，應該一個月了（剩餘）兩萬多一點」，陳仙玲計算還債進度，「4年還了100多萬，還債其實就是動力，沒有那個債，可能就沒有那個動力推動你堅持這麼久」。她大讚香港不愁沒有工作，「其實香港啊，我想說是真香，你在香港，你哪怕六七十歲、七八十歲，只要你肯幹，你就能找到工作」，而且「這個城市是包容性很強…人人都很勤快，也不會歧視你，我來香港這麼多年，香港本地人沒有歧視過我」。

被問到有何夢想時，陳仙玲笑言目前住在住東涌面積大約230呎的公屋單位，「一直抽居屋啊，我抽中過2次，待我抽中去挑的時候才100多呎…如果再等，我抽2年抽不中，我就買私人房了」。

（綜合）