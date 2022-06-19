感動！年幼失怙　大8歲哥哥不忍單親媽辛苦　棄讀大學賺錢養阿妹

長兄如父，作為家中的長子，自小就要承擔重責。日前，有單親家庭中長大的女生發文表示，因為年幼喪父，由母親一手一腳養大她及比她大8歲的哥哥。後來哥哥心疼母親，決定投身職場賺錢養家，甚至為此放棄升讀大學。樓主感謝哥哥填補了她生命中缺少父親的遺憾，故自小便把哥哥視父親般敬愛，「長兄為父，喺我心入面，佢就好似我老豆咁」。



有女生發文稱其在單親家庭中長大，因年幼喪父，兄妹2人由媽媽養大。比她大8年的哥哥不忍見到媽媽勞累，便主動照顧妹妹。（《喬家的兒女》劇照）

該名女生在香港討論區以「我當我阿哥就係老豆」為題發帖，稱其父在她年幼時就逝世了，兄妹2人由媽媽養大。其母作為單親媽媽，既要工作養家，又要照顧孩子起居作息，十分辛苦。比樓主大8年的哥哥不忍見到媽媽勞累，「一到16歲就出咗去打工」，後來甚至放棄升讀大學的機會，中學畢業就投身職場，挑起養家重責，幫忙賺錢養妹妹，只希望樓主能好好讀書日後成才。

樓主一直很感恩有這麼偉大的哥哥，認為哥哥填補了生命中缺失的父親位置，故每年父親節都會買禮物或者煮大餐給哥哥。今年，已婚的哥哥榮升爸爸，有了1個兒子，令樓主十分感動，「終於真係過一個佢自己嘅父親節，好戥佢開心」。

不少網民都讚樓主有個好哥哥，十分羨慕。（《喬家的兒女》劇照）

帖文引來網民熱議，不少人都大為感動，認為樓主的哥哥並沒有責任一定要照顧妹妹為她犧牲，但他卻甘願為此奔波，是難能可貴的好哥哥，「係好哥哥亦係好爸爸」、「羨慕，我同我哥淨係會打交」。亦有人認為樓主可以知恩圖報，「妳有空要幫手照顧小姪兒喎」、「請佢同姪仔食餐飯」。