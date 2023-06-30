醉酒父夜深回家！吻熟睡妙齡女兒鼻尖　親暱舉動惹議：滿滿亂倫感

父女感情再好，當女兒漸長都應保持適當距離！日前內地流傳1條18秒短片，片段顯示1名父親坐床邊，寵溺地看着已熟睡的女兒，及後忍不住親吻對方鼻尖，繼而惹來網民議論紛紛。有人覺得雖為父女關係，但基於「男女授受不親」，斥責畫面「滿滿的亂倫感」、「閨女年歲有點大，當爹的要注意」；不過另有留言表示看到的只是普遍父親寵愛女兒之情，「爸爸親女兒一下怎麼了」、「沒孩子的人真的很難理解，這是父母對孩子的情感」。



遼寧有父親喝酒至深夜回家，女兒早已入睡，他只好坐在床邊靜靜看着愛女，中途卻忍不住親吻對方鼻尖。（微博影片截圖）

日前微博1條短片引來網民討論，遼寧1名父親疑在街外喝醉酒，待深夜回家時女兒已入睡，故坐床邊凝視對方熟睡的模樣，不敢有大幅度動作，深怕會驚醒愛女，但中途卻忍不住用嘴輕吻女兒鼻尖。女孩母親亦指，丈夫本來就是女兒奴，當天在床邊看了接近半小時，被丈夫行為感動，便將畫面拍下分享到社交平台。

不過片段中的父親親吻女兒畫面曝光後，卻惹來非議，有人認為即使是父女，始終男女有別，「感覺有點變態」、「滿滿的亂倫感」、「閨女年歲有點大，當爹的要注意」、「要是沒人又是酒後亂性，不敢揣測」，更留意到女兒將手放於胸口前，質疑是「典型的防備行為」。

男子中途用嘴輕吻女兒鼻尖，妻子都被他女兒奴的行為而有所感動。（微博影片截圖）

有同為女生的網民表示自12歲後，「就接受不了我爸對我又摟又抱的行為」，其他人則批評片段中的父親「假盡責」，喜歡女兒就應該少喝酒並多陪孩子，「別喝了酒臭氣熏天打擾孩子睡覺，裝出一副好爸爸的模樣」。

不過另有留言覺得心歪的人才會想歪，他看到的明明是父親寵愛女兒之情，「爸爸親女兒一下怎麼了」、「滿眼的愛」、「女兒出嫁那天！這父親得哭死」、「又不是親嘴，不明白一群人在緊張什麼」，亦指出重點是「還是得看女兒願不願意吧，願意就沒啥呀」。

（微博）