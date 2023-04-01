辣媽偕自閉兒拍「親親」片！穿小背心與半裸兒擁抱　網民斥似亂倫

正所謂「男女授授不親」，父女或母子是否都應保持適當距離？近日泰國有單親辣媽獨自撫養患輕度自閉症兒子，經常在社交平台分享與他的點滴，不過她近期上載的短片由於衣着暴露，和兒子舉動親密還嘴對嘴接吻，惹來亂倫爭議。有網民直斥「惡心」，認為兒子已成年，應該保持適當距離；不過亦有人認為只是母子之間表達愛意，並無不妥。辣媽事後解釋，兒子就算成年在她的眼中一樣是孩子，她的舉動是「純粹的母愛」。



泰國有辣媽經常在社交平台分享與兒子的點滴，不過她近期上載的1條短片由於衣着暴露並和兒子有親密舉動，因而惹來亂倫爭議。（FB「Martelly Variety977.143」圖片）

外媒報道，泰國1名身材保養得宜的辣媽在丈夫另組家庭後，獨自撫養患有輕度自閉症的兒子，她經常透過社交媒體分享和兒子的生活，不過最近一段影片卻惹來爭議。從其上傳的TikTok片所見，辣媽穿着清涼小背心，兒子當時上半身赤裸，如孩子般要求抱抱和親親，她不單沒有拒絕，兩人笑着在鏡頭面前嘴對嘴親吻。

網民質疑兩人已非母子之情那麼簡單，甚至有點像亂倫情節，從兒子眼神看出，他對待母親根本如普通異性般，「惡心」、「毛骨悚然」、「看起來很奇怪！」；有人更提醒「擁抱親吻臉頰就夠，他已經是大人，體內有男性荷爾蒙」。

不過亦有留言指其兒子患有自閉症，不能和正常孩子比較，「他只是像小時候一樣親他的媽媽，而且說話也像個孩子，一點都不惡心」、「媽媽和孩子都很可愛」。

被網民質疑短片畫面如亂倫，辣媽事後亦有解釋，表示雖然兒子已經成年，不過在她眼裏永遠都是孩子，親吻純粹出於母愛，是單純的「媽媽跟兒子的互動」。翻查該名辣媽社交平台，除是次影片，她經常分享和兒子生活點滴。