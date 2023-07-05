倫常慘案！妒忌前妻有新歡　醋男求復合被拒　13刀殺前妻後自捅

馬來西亞發生倫常慘案！51歲男子疑知悉前妻結識新男友，要求復合不果，登門用菜刀狂刺前妻，然後再自捅腹部企圖自殺。前妻最後傷重不治，而男子送院後獲救，現涉嫌謀殺被警方拘捕。



嫌兇不滿前妻另結新歡，要求復合不果而動殺機。（示意圖／Getty Images）

綜合外媒報道，案件發生於本月2日清晨近4時，地點在馬來西亞巴西督布市迪沙花園一單位。死者為42歲在路邊賣飲品的女小販，2個月前與侄女租下涉事單位一同居住。

據了解，女死者與嫌兇前夫已離異6年，至最近前夫知悉她另結新歡而妒嫉，遂登門要求與女死者復合，但遭拒絕。兩人發生激烈爭執，其間女死者遭前夫刺傷，滿身鮮血從睡房爬出客廳，最後傷重死亡。前夫則自捅企圖自殺，被送院後獲救。

嫌兇用刀狂刺向前妻，對方傷重死亡。（示意圖／Getty Images）

吉蘭丹總警長調查事件後指出，懷疑嫌兇有備而來，他在行兇前將音樂開到很大聲，不排除打算與前妻同歸於盡，而女死者身上亦發現很多刀刺傷口，初步顯示全身共有13道傷口。警方在現場檢獲一把疑是兇器的切菜刀，並以謀殺罪將涉案前夫拘捕及扣查。總警長指出，死者是一名單親媽媽，嫌兇是女死者的第二任丈夫，她與第一任丈夫育有3名兒女，分別14歲至24歲。

據鄰居透露，事發當日晚上11時，女死者家中突然傳出很大聲音樂聲，直至午夜才停止。該鄰居又指，雖然女死者生前愛在家中唱卡拉OK，但昨晚的聲音異常地大，亦有鄰居指聽到單位傳出激烈爭吵聲及女子呼救聲。