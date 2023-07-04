嘔！火鍋店再推獵奇料理「原型青蛙火鍋」　嚇壞網民：帶皮真不敢

繼早前引起討論的「酷斯拉鱷魚拉麵」以及「大王具足蟲拉麵」，今再現獵奇料理。台灣有火鍋店推出新式火鍋配料 ── 現殺溫體青蛙，並表示「獵奇口味，歡迎大家吃起來」，不過如此與別不同的配料卻未獲網民賞識，反而令不少人感到嘔心，指出進食青蛙至少應該先去皮，更明言「改稱『田雞』再剁成塊」，或許會較易令人接受。



台灣有火鍋店推出新式的火鍋配料 ── 現殺溫體青蛙，表示「獵奇口味，歡迎大家吃起來」，卻惹來網民直呼可怕，「畫面要馬賽克」、「帶皮的我真的不敢了」。（FB「千葉火鍋」圖片）

該店家在Facebook「千葉火鍋」專頁發帖，問道「敢吃嗎，現殺溫體青蛙，歡迎整個拿來啃」，「獵奇口味，歡迎大家吃起來」。圖片所示，一隻完整且沒有去皮的青蛙和其他配料一同被放置在滾燙的火鍋裏，下半身外露兼被人用筷子夾起；從另一帖文亦清晰看見在眾多火鍋配料中，有多隻青蛙被劏成一半，放置於冰凍區給食客自取。

多隻青蛙被劏成一半，放置於冰凍區給食客自取。（FB「千葉火鍋」圖片）

對於這個新推的火鍋配料，有人笑言「哇呀哇呀『蛙』」，不過如此與別不同的食材卻未獲網民賞識，反而令人直呼「可怕」，「畫面要馬賽克，比較不會恐怖」、「帶皮的我真的不敢了」、「改稱『田雞』再剁成塊，我可能就能接受」；更有人斥責餐廳為求出名，不惜想出如此奇怪的火鍋配料，「無腦跟風博版面」、「惡搞風盛行」。

有光顧該餐廳的客人則大談初嘗味道，「吃起來很像雞肉，又比一般肉還嫩」；而餐廳負責人則指出青蛙有豐富膠原蛋白，味道鮮美，「敢吃的人會一直夾，如果不敢吃的人會覺得恐怖」，更分享這種獵奇料理銷情理想，在七月第一天開賣，北部分店的青蛙已經被客人掃光。

（FB「千葉火鍋」）