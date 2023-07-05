仁愛堂提供認知障礙症居家照顧訓練　支援照顧者助減壓力｜附詳情

當認知障礙症人士逐漸失去日常生活能力、記憶力和其他認知功能，照顧者要兼顧工作和照顧的重任，無疑是一大挑戰。有見及此，仁愛堂歐雪明腦伴同行中心推出「知計劃2023--認知障礙症居家照顧訓練」，幫助照顧者加深對認知障礙症的認識，並加強多方面照顧技巧，減輕照顧壓力。



仁愛堂「知計劃2023 - 認知障礙症居家照顧訓練」內容全面，有助參加者了解更多照顧技巧，並提供社區支援和資源，多方位幫助照顧者。（仁愛堂提供）

仁愛堂歐雪明腦伴同行中心將於7月18日推出「知計劃2023 - 認知障礙症居家照顧訓練」，為照顧者提供一連四堂、合共8小時的認知障礙居家照顧訓練，四堂的主題分別是「認識認知障礙症」、「自主」、「行動」及「壓力處理及支援」，內容涵蓋認知障礙症的照顧基礎知識、患者行為問題處理方法、藥物管理、家居改善建議及社區資源申請等。

計劃由註冊職業治療師、護士及社工教授，分享如何為患者制訂適切的治療及護理安排，提升患者的自理能力，從而減輕照顧壓力，達至居家安老。此外，計劃特設長者免費暫托服務，照顧者於兩小時上課期間，可免費暫托一位長者，體驗中心認知障礙症日間照顧及訓練服務。

計劃現已接受報名，有需要的讀者請向仁愛堂歐雪明腦伴同行中心查詢。

計劃詳情



日期：（首堂） 7月18日、（第2堂） 7月25日、（第3堂）8日1日、（第4堂） 8月8日

時間：上午10-12時

費用：港幣600元 （全期4堂）

地點：仁愛堂歐雪明腦伴同行中心 – 觀塘順天邨天瑤樓平台201號鋪

報名及查詢：2323 4448

網站資訊：https://clareaaueldergarten.yot.org.hk/

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