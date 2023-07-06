地鐵活春宮？內地男頭探女伴裙底　手部擺位超肉緊　網民：毀三觀

【活春宮／不雅行為】地鐵車廂內乘客眾多，他們竟敢在此交歡？內地微博瘋傳1張疑似「地鐵活春宮」照片，見到1名男乘客坐在地鐵車廂角落，女伴緊貼其雙腿之間站立，而最離譜的是，男子把頭部鑽進女伴裙裏面貼近下體位置，，甚至見到手都伸到裙底的大腿上，場面令人咋舌。不少網民看過照片批評男女行為不妥，「無羞恥心」、「臉都不要了嗎？」、「毀三觀」；也有網民笑言「車廂禁止飲食」、「坐地鐵吃個海鮮怎麼了嗎？」。



內地微博瘋傳1張疑似「地鐵活春宮」照片，見到1名男乘客坐在地鐵車廂角落，女伴緊貼站立，而男子把頭部鑽進女伴裙裏面貼近下體位置。（網上圖片）

內地微博周二（7月4日）起流傳1張圖片，據指在遼寧大連地鐵車廂內拍攝，見到車廂角落有一對男女，其中男子坐在地板上，女伴則穿着「乾濕大褸」及短裙，站到男子張開的雙腿之間，緊貼其身體站着。男子竟把頭部完全鑽進女伴的短裙內，即接近下體位置，而手則抓緊女伴長腿，擺放位置看似相當「肉緊」，完全無理會旁人目光。而照片見到有另一部手機，即可能有更在人在拍片或拍照。

照片引來網民熱議，大批網民批評男女行為不雅，「無羞恥心」、「臉都不要了嗎？」、「毀三觀」、「小妹妹妳媽媽若看到這張，妳被男生這樣，她心裏要怎麼想，不能去隱密的地方嗎？啃」、「好震驚」。

但也有網民笑言「車廂禁止飲食」、「坐地鐵吃個海鮮怎麼了嗎？」、「尋寶中」、「求番號」。