當自己屋企？一家四口傢俬店開餐仲帶電腦咁做　網民：有餐廳唔去

大型傢俬舖有床有沙發，不時有人「當正自己屋企」休息。近日網上流傳一張照片，可見有一個家庭在餐桌用膳，但仔細看卻發現，餐桌旁邊的傢俬竟掛有價錢牌，顯示地點其實是傢俬店。上載相片的網民形容「一家大細公然在傢俬舖開餐，帶埋自己notebook上網」。網民紛紛笑言其實相中家庭「可以考慮餐廳堂食」，又質疑「傢俬舖非餐廳範圍係畀你咁用？」。



兩位成年人和兩名小朋友坐在櫈上，枱面有食物和飲料，旁邊傢俬掛上價錢牌，明顯是一間傢俬舖。（facebook群組「香港交通及突發事故報料區」圖片）

樓主在facebook群組「香港交通及突發事故報料區」圖文並茂指出，「一家大細公然在傢俬舖開餐，帶埋自己notebook上網，當正係自己屋企」，圖中可見，有兩位成年人和兩名小朋友坐在櫈上，枱面有食物和飲料，旁邊傢俬掛上價錢牌，明顯是一間傢俬舖，不遠處有另一位小朋友回頭觀望。

帖文引來不少網民討論，有人認為相中家庭行為過份，留言指「等我介紹你一個地方，叫餐廳。餐廳係一個地方，呢度你可以坐低、同職員下單叫食物，食物稍後會送上，食完後記住畀錢就得，亦有一啲餐廳係先畀錢自取食物後再搵位坐。餐廳各有規矩，重點係大小便有廁所，千萬不要隨地大小便」。亦有人質疑涉事家庭濫用傢俬店範圍，「可以考慮餐廳堂食」、「傢俬舖非餐廳範圍係畀你咁用？」。

（facebook群組「香港交通及突發事故報料區」）