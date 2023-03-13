無禮大媽搭飛機狂點餐飲　再搶鄰座乘客咖啡　飲完咁做令空姐嚇呆

不應在公眾交通工具上騷擾其他乘客本乃基本常識，但現實中往往有不懂禮貌的人。最近內地1名空姐就在社交平台分享1段奇人奇事，指自己在派發餐飲時，發現1名大媽的座位下滿地垃圾，又不停打斷她與旁邊男乘客的對話，連環狂點多杯飲料。後來當空姐為男乘客斟好咖啡時，大媽竟一手搶走咖啡，然後喝了一口，再將咖啡直接放在男乘客的電腦上，並指「不好喝，還給你」，種種無禮舉動均讓她與該名男乘客「滿頭問號」。



1名空姐在網上發文，指自己曾遇上難搞大媽，在她派發餐飲時不停打斷她與旁邊男乘客的對話。（電影《春嬌與志明》劇照）

該名乘務員在小紅書上以「飛機上搶飲料的大媽」為題發文，表示事發當天她推着餐車派發飲料，起初已被1名大媽的座位嚇呆。她指對方腳下滿布瓜子皮和用過的紙巾，小桌板上也有一堆未吃乾淨的雞腳，而旁邊的男乘客則一直專心地使用電腦辦工，沒有注意到大媽座位的髒亂情況。當樓主詢問男乘客需要的餐飲時，話音未落便被打斷，大媽大聲叫道自己想要果汁，男乘客當場嚇了一跳，看到滿地垃圾後更一臉震驚地望向樓主。

樓主為大媽倒了果汁後打算繼續為男乘客介紹餐飲，未料再遭大媽打斷，指「我要這個這個這個這個還有這個」，一下子點了5杯飲料。樓主以為鬧劇終於結束，但卻再次聽到大媽放聲說：「再給我添杯果汁！」樓主忍無可忍，要求對方先等一下，並為男乘客斟好咖啡，就在她遞上咖啡的一刻，大媽竟直接起身並一手搶走咖啡。

空姐後來為男乘客斟好咖啡，就在她遞上咖啡的一刻，大媽竟直接起身並一手搶走咖啡。（電影《特務搞飛機》劇照）

樓主形容當下的心情由呆滯到擔心咖啡灑在男乘客電腦上，再到回過神來的憤怒，但她只可故作鎮定，默默地重新倒了1杯咖啡，而對方也終於拿到想要的飲料。不過就在此時，大媽喝了一口搶過來的咖啡，竟對男乘客表示「不好喝，還給你！」，更隨手將咖啡放到其電腦上，看得樓主與乘客「滿頭問號」。

樓主在文中無奈慨嘆當下「站在原地震驚的說不出話來」，網民看過帖文，紛紛怒斥大媽的舉動太過分，「短短幾句話震驚我五回」、「這種真的應該拉黑名單」、「把杯子放隔壁電腦上？！不怕被抽嗎？」、「這大媽適合去坐坐美國航空公司的飛機，估計應該拷起來了」、「這種大媽估計只有另一個大媽能制服」。