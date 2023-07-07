遊迪士尼家長抱小孩就地小便　10秒完成面不改容　兩關鍵網民鬧爆

有急到就地解決嗎？有港媽在迪士尼粉絲群組大呻，日前她目擊1名家長在園內幫小孩除褲就地小便，「成個過程流暢到10秒完成，面不改容」，而且該處是園內打卡位，她剛剛才拍完照，「見親地下啲水就有陰影」，氣稱附近已有很多洗手間，為何還要就地解決。網民鬧爆該家長惡行，又認為他們總會用小孩忍不住推卸責任，又提出兩點令人更氣，第一是照片位置左轉已有廁所，第二是該處是打卡位，還要在正前方便溺。



有家長在迪士尼樂園內讓小孩除褲就地小便。（fb群組「我真係好鍾意迪士尼資訊分享群」圖片）

樓主在facebook群組「我真係好鍾意迪士尼資訊分享群」發帖，大呻「其實迪士尼有好多洗手間，係咪有需要咁樣解決呢？」。照片所見，有名穿黑色波點連身裙的女子抱住1名小孩，將小孩衣服拉到露出腹部，兩人下方有一灘液體。旁邊是個紫色的米奇標誌大模型。

樓主原本在該位置拿雪糕打卡，之後就出現小孩便溺一幕。（fb群組「我真係好鍾意迪士尼資訊分享群」圖片）

樓主指：「個女人行行下幫個小朋友除咗條褲就屙，成個過程流暢到10秒完成， 面不改容。」她認為家長不能以小朋友年紀小做藉口隨地大小便，「同埋我諗，草叢邊都唔需要，直接屙」、「點解可以仲咁唔文明」。樓主剛剛拿雪糕打完卡，「我仲要啱啱影完呢張相，之後就嚟咗呢啲人，搞到我今日見親地下啲水都好有陰影」。

網民直指照片惡心，「有味嘅po」、「係咪真係急到咁？」、「其實啲廁所已經好密，仲要唔使排，真係無得救」、「有冇人開個小紅書專門轉載」。有迪士尼粉絲指，部份家長帶小孩隨地便溺後，還會諸多藉口，「小孩憋不住」，「我見過最離譜話人哋人生路不熟，唔知邊到有廁所都要俾你哋公審」。

有網民認出地點在小小世界附近，拍照位照左轉就有廁所。（迪士尼網站圖片）

有兩點令網民最為不滿，第一，照片中的地點是園內的打卡位，有很多人會看見，「仲要喺正影相位，佢哋真係唔個醜字點寫」；第二，不少人認出具體位置，其實附近已有洗手間，「左手面咪有個廁所囉，黐線」、「小小世界隔籬已經係洗手間」。

（facebook群組「我真係好鍾意迪士尼資訊分享群」）