遊迪士尼遭內地客2原因插隊　港女當場阻止爭論　職員介入咁處理

外出遊玩最怕遇上不禮貌行為！有港女早前大呻，稱放工決定「快閃」迪士尼樂園遊玩，於園內灰熊山谷園區排隊時，遭到兩個內地遊客家庭分別插隊。她質疑涉事內地客以「家人在前方」及「離開去廁所」等藉口掩飾「打尖」行為，於隊伍中與對方爭論，慨嘆雖有其他本地遊客目擊過程，但無人主動幫忙。港女最終找來職員介入，對方向內地客解釋園區的排隊規矩，並向她送上快證（Fast Pass）作補償。



有港女早前大呻，到迪士尼遊玩時遭兩個內地遊客家庭分別插隊，最終她找來職員介入，對方向內地客解釋園區的排隊規矩，並向她送上快證（Fast Pass）作補償。（fb「我真係好鍾意迪士尼資訊分享群」圖片）

該名港女於facebook群組「我真係好鍾意迪士尼資訊分享群」講述到迪士尼遊玩的不快經歷，指周二（4日）提早下班，決定入園快閃遊玩，「平時返工日日OT，已經好慘，難得今日早走，放工就快閃入迪輕鬆下」。由於到達樂園已接近天黑，她打算只到灰熊山谷園區，沒料排隊等候遊樂設施期間，竟遭內地遊客插隊。

港女憶述當日插隊的不只1人，「講緊係個別兩個家庭」，對方以不同理由從後插進隊伍，「又係嗰啲『我屋企人喺前面啊』、『我啱啱去咗廁所咋』」，令她非常不滿，於是與涉事內地客爭論。她指當日隊伍有其他本地旅客同樣發現有「打尖」行為，惟她與內地客爭論時卻無人幫忙，明言非常失望，「我見冇人出聲咪我出聲，點知出聲之後冇人幫拖」、「平時又話出聲就會有香港人幫口，團結，唔該唔啱嘅事，唔好慣好嗎」。

港女本打算只到灰熊山谷園區，沒料排隊等候遊樂設施期間，竟遭內地遊客插隊。（fb「我真係好鍾意迪士尼資訊分享群」圖片）

最終港女找來樂園職員介入處理，對方向內地客解釋園區排隊規矩，「1. 離隊後，不能重返原本排隊的位置，不論親友正在隊伍，離隊如廁或購買食物；2. 如有特別情況，要出示pass（通行證）或有職員帶領，以免造成誤會」。

職員其後又向港女送上快證作為補償，不過她事後也表明會向樂園發電郵，要求改善插隊問題，同時希望其他守規矩遊客也要互相照顧，對抗無禮行為，「希望以後有人出聲會有人和應，阻止呢啲唔公平、又教壞細路嘅行為。『忍』係解決唔到」。

網民看過帖文也為樓主感不值，認為無論任何原因也不應插隊，「就算前面有屋企人都冇得咁樣行上去，叫佢打電話畀屋企人一齊由隊尾排或者分開玩」、「打尖嘅人時不時都會聲大夾惡，佢哋覺得自己啱，喺你身邊排緊隊嘅人覺得唔關自己事，就選擇唔出聲」、「由而家開始，你同我都踏出第一步，唔好畀佢哋再話前面有朋友屋企人，用呢個理由去打尖」。