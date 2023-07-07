電單車大埔撞私家車　司機受傷見骨　女鐵騎士咁幫手獲讚：26有愛

馬路如虎口，隨時出現突發情況。1輛電單車周四（7月6日）於大埔汀角路意外與私家車相撞，鐵騎士人仰車翻受傷，小腿更傷至見骨。有駛經現場的另一女鐵騎士留意到情況，即時停車了解，以急救知識詢問受傷司機情況，同時以雨傘為對方遮擋太陽，一同等待救援人員到場。女司機的好人好事舉動獲得網民大讚「26（意指「兩轆」，即電單車）有愛」，她事後則謙稱「冇做啲乜」，只希望關心對方及幫忙分散注意力。



1輛電單車周四（7月6日）於大埔汀角路意外與私家車相撞，鐵騎士人仰車翻受傷，小腿更傷至見骨。（fb「香港鐵騎館」圖片）

事發周四早上8時許，肇事電單車駛至大埔汀角路近江庫花園對出時失控，與1輛私家車相撞，鐵騎士人仰車翻，手腳受傷倒在馬路上待救。這時有另一女司機駕駛電單車行經現場發現意外，「返工時塞塞哋車，跟住見到炒咗車」，急急停車了解男鐵騎士情況。

好心女鐵騎士發現受傷男子仍然清醒，遂運用學過的急救知識，詢問他的狀況及傷勢，「問佢頸有冇事、呼吸點、尾龍骨點，但佢小腿見晒成條骨，肌肉飛咗啲出嚟，不過就冇乜流血」。

得知男子並無大量出血或嚴重受傷後，女鐵騎士並無即時為對方處理傷口，而是決定為對方遮擋太陽，分散注意力並陪伴他等待救援人員到場，「我知救護車好快到，所以乜都冇做，用遮遮住佢，同佢傾下偈」。

駛經現場的女鐵騎士留意到情況，即時停車了解，以急救知識詢問受傷司機情況，同時以雨傘為對方遮擋太陽，一同等待救援人員到場。（fb「香港鐵騎館」圖片）

女鐵騎士的好心舉動獲得網民大讚，「好人好事，車友有愛」、「天氣幾熱都好，裝備要有，呢位師姐好嘢」、「希望傷者早日康復，幸好遇到師姐你，今日真係又曬又熱」、「陪住已經好重要」、「安慰傷者，為佢遮蔭，已經做咗好事」。

而她事後亦在社交平台發文分享事件經過，謙虛表示「其實我冇做啲乜㗎，不過自己都炒過車，有人關心下傾下、遮下太陽都會覺得舒服啲」，又指「我相信任何車友見到都會幫手啊」。