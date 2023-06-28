齊心事成！九巴死火塞轉彎位　8壯男車尾合力推前　網民激讚有愛

團結就是力量！有將軍澳街坊今午（28日）於網上發文分享一段合力推巴士影片，一輛98B線九巴疑似死火，停於將軍澳醫院對開的轉彎位，因阻着路面令右邊的九巴不夠位駛出，現場8名男子挺身而出，合力在車尾把巴士推向前。齊心合力一幕引來大批網民讚好，感動大呼「好有愛」、「齊心就事成」、「8位壯士！」。《香港01》已就事件向九巴查詢，正等候回覆。



有將軍澳街坊今午（28日）於網上分享1段壯男合力推巴士影片，網民大讚好有愛。（facebook群組「將軍澳主場」影片截圖）

該街坊於facebook群組「將軍澳主場」分享1段在巴士上層拍攝的影片，地點為坑口（北）（將軍澳醫院）巴士總站。影片可見，1輛來往坑口至觀塘的98線九巴疑似死火停在轉彎處，旁邊另1輛九巴似是不夠位駛出而停下，有5名男子率先在車尾合力把「死火」九巴推前。

隨後再多3名男子跑到車尾幫忙，最左邊的男子更是穿上恤衫西褲，相信是在辦公室工作，但也非常「給力」。最後8名壯男成功將九巴推過轉彎位，成功化解路面「塞死」危機。此外，8名壯男當中有1人似是後方九巴的車長，當巴士被推過轉彎位後，路面恢復暢通，他隨即跑上後方九巴，相信要繼續開車。

樓主於帖文補充稱，片中多人是九巴車長，最左邊的襯衫西褲男其實是「專程落車幫手」的乘客，她萬分感激8男，稱已去信九巴讚揚片中車長們，感動道「將軍澳多美」。

網民紛紛留言大讚，「好熱心」、「我覺得個途人最抵讚」、「好，個個做得好」、「集中火力」。另有網民驚訝巴士能夠人手推動，「真係推得郁㗎」、「試過得3個大漢都推得郁佢」，有人笑言「為咗返工可以去到幾盡」。