好衰！女生高鐵倒瀉飲料懶理　還嬉皮笑臉做這事　網民怒轟無家教

乘搭公共交通工具時應注意言行，避免影響他人，不過台灣有女生日前乘搭高鐵時，看見有2名女生打翻飲料，當為她們遞上紙巾之際，她們竟以不願浪費紙巾為由拒絕清理，其後不顧工作人員幫忙打掃，還拿出手機「嘻嘻哈哈」拍照。台女感到不滿故發文公審並詛咒對方「祝走路踩到狗X」。2名女生劣行遭網民怒轟無恥，「沒公德心也該有羞恥心吧」；亦有人分享曾有類似倒翻飲料的經歷，當下感到非常尷尬，亦有提醒同車乘客注意，不解涉事女生為何仍可以嬉皮笑臉。



有台女乘搭高鐵時看見2名女生打翻飲料，可是她們居然以不願浪費自身紙巾擦地板為由拒絕清理，其後還嬉皮笑臉只顧拍照。（Dcard圖片）

該女生在Dcard討論區以「在高鐵上打翻飲料還嘻嘻哈哈」為題發帖，指她坐高鐵時，目睹2名女生不慎打翻飲料，便立刻遞上紙巾，不過她們表示其實身上有紙巾，只是覺得用作擦地板很浪費。女生的回應令樓主感到無語，「哈囉？妳都打翻到地板了，還在意這個？」。其後難忍地上黏笠，便主動拿起紙巾擦拭地板，而打翻飲料的其中1名女生竟然拿起手機拍攝限時動態，另1個則向鏡頭「比耶」，毫無動手清潔意慾。

有服務人員不禁詢問女生「為什麼沒有馬上擦，這樣會流到到處都是」，但她們沒說話，只是冷眼看着工作人員們來回拿紙巾清理。（示意圖，非涉事畫面）

樓主隨即告訴經過的售賣商品人員，當時2名女生仍坐在座位，飲料已流到其他乘客位置，加上很多人將行李置於地板，有服務人員不禁詢問她們「為什麼沒有馬上擦，這樣會流到到處都是」，但她們沒說話，只是冷眼看着工作人員們來回拿紙巾清理，待眾人離去後更一直竊笑。

樓主指她們最後雖有向負責打掃的阿姨道謝，不過形容「完全感覺不到歉意」；而那位阿姨離開時也沒有理會她們，樓主看不過眼便發文詛咒她們「祝走路踩到狗X，手機掉進水裏」。

樓主不滿她們自私行徑便詛咒「祝走路踩到狗X，手機掉進水裏」。（《七月與安生》劇照）

2名女生的缺德行徑被網民怒轟無恥，「沒有家教的表現」、「就算沒公德心也該有羞恥心吧」、「衛生紙不就是用來擦的嗎，這種時候不用，難道留着過年嗎」。有人疑問「車廂整潔不是工作人員的工作項目嗎，這2位錯在沒有通報人員來處理吧」，故被眾人批評「他們還能嘻皮笑臉，根本就是故意」、「不處理、嬉鬧，導致影響到其他人更是另一個沒有公德心的表現」、「打翻飲料這種突發事件，肇事者本人沒有責任先做緊急處理嗎？」。

有人則留言分享類似經歷，當打翻飲料時都感到無比尷尬，亦有立刻提醒其他旅客，不明涉事女生為何仍可嬉皮笑臉，「我上次也是不小心打翻咖啡，男友馬上蹲下去擦，深怕波及到別人」、「我之前也是打翻飲料，慶幸自己帶了4－5包衛生紙，一個人默默擦，順便跟每個人抱歉，也是跟阿姨說謝謝」。

（Dcard）