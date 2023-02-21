無牌擺賣？孖辮女高鐵站外拖喼賣冰糖葫蘆　網民疑違法：食環呢？

內地與香港通關後，西九高鐵站重見人流，有網民近日上載相片，顯示有孖辮女子「拖喼」於高鐵站及港鐵柯士甸站出口附近擺賣冰糖葫蘆及棉花糖等小食。由於女子以行李箱放置「搵食工具」，並以簡體字及英文標示貨品名稱及價錢，網民看過相片也認為女子的行為屬無牌擺賣，又質疑對方並非本地人，欲以賣小食幫補旅費，有違反逗留條件之嫌。



有網民指在西九高鐵站及港鐵柯士甸站出口附近的行人隧道，見到1名孖辮女子「拖喼」擺賣冰糖葫蘆及棉花糖等小食。（fb「香港單身狗關注組」圖片）

多個網上群組流傳相片，有網民指在西九高鐵站及港鐵柯士甸站出口附近的行人隧道，見到1名身穿牛仔套裝、束孖辮及戴眼鏡的女子正在擺賣小食，形容是「中港風味冰糖葫芦」及「甜品專才」。相中可見，女子帶着鮮黃色行李箱，上面放有疑為糖果，旁邊則放了1個插滿冰糖葫蘆的支架，地上則放了以中英對照寫成的招牌，表明出售「冰糖葫蘆」、「棉花糖及軟糖」。

有網民看過相片，質疑相中女子行為屬明顯的無牌擺賣，又稱若女子為旅客，行為更有違反逗留條件之嫌，「食環呢？放假呀？」、「佢擺得咁全世界都擺得街邊啦，仲使畀租？」、「點解會接受到？無牌小販喎」、「打去食環啦，未檢疫冇入口證明嘅包裝食物，有咩事食死冇仇報」。

相中可見，女子帶着鮮黃色行李箱擺賣，地上放了以中英對照寫成的招牌，表明出售「冰糖葫芦」、「棉花糖及軟糖」。（fb「香港單身狗關注組」圖片）

不過也有網民認為擺賣小食無傷大雅，「講真，咁樣我又覺得接受到，起碼唔係偷呃拐騙」、「起碼唔係乞，但唔知有冇商業登記」、「可能女大學生假日時間賺少少學費或者生活費啫，唔使趕盡殺絕嘅。佢賣嘅價錢又唔係劏客，都係小本買賣啫，細路女由佢啦」。

根據法例第132章《公眾衞生及市政條例》，除非獲得食物及環境衛生署發出的牌照，否則任何人均不得在街道上販賣，違者最高可被判罰款1萬港元及監禁6個月。另外，法例第115章 《入境條例》列明，任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪，經定罪後可處罰款5萬元及監禁2年。