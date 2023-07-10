地鐵活春宮│內地情侶車廂親熱　2段片瘋傳　目擊者：男生掏出下體

情侶情到濃時，都不可以在公眾地方做出不雅行為！抖音日前瘋傳2條活春宮影片，見到小情侶在內地地鐵車廂內親熱，其中1條片見到男生伸手進女友上衣摸胸部，事後為對方整理衣服；另1條片則見到一對男女靠近車門，無視一步之外就有多名乘客，公然擺出「女前男後」的姿態疑在進行性行為。上載者稱事件發生於上海地鐵內，甚至形容男生掏出下體，當眾和女友發生關係，但影片未見相關內容。雖然抖音帳戶已經刪除影片，但影片已被下載及傳開。網民直斥小情侶的行為離譜，「世風日下」、「親熱也不看地方」、「把車廂當酒店啊」。有網民留意到2條影片的男女衣着不同，質疑是否有2對男女在車廂內上演活春宮。



在其中1條影片中，男生揹起卡通兔的「斜孭袋」，右手明顯伸入女生的上衣內疑似摸胸。（網上影片截圖）

2條活春宮影片在網上流傳，其中1條影片長約13秒，見到一對小情侶在地鐵車廂內面對面站立，女生抓着車廂中間的鐵扶手，男生則揹起卡通兔的「斜孭袋」，右手明顯伸入女生的上衣內疑似摸胸，鏡頭沒有拍到該對男女的容貌，畫面上亦沒有文字描述

另1條影片長約52秒，相信經過剪接，首6秒中，一對情侶以「女前男後」的姿勢站在地鐵車廂近車門位置，當時旁邊有多名乘客站着，大家距離僅半步至一步，但2人仍旁若無人地親熱，只見男生手部放在女方胸部附近，連忙為對方整理上衣，男生繼而將手放在鼻部；另一個鏡頭中，該對情侶仍然前後站立，男生下半身不斷擺動，女生回過頭來，和對方親吻；在下一個鏡頭，男生將手伸向自己背脊搔癢，並和女生面對面站立，2人緊抱一起，疑似再次親吻，。

影片畫面顯示是直播主發布內容，標籤有「上海地鐵11號線」、「情侶」等字眼。轉貼者指該影片是抖音博主發布，事發上月初，一對在男女在上海11號線地鐵內親熱，男生「手不老實了」，女生雖然拒絕，但「最後架不住那個男生的手」，站在旁邊的女子也開聲叫他們「注意點」，那個男的聽都不聽，甚至聲稱男生掏出下體，當眾和女友發生關係，但影片未見相關內容。

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由於2段影片的男女衣着不同，車廂內的地板顏色亦不一樣，網民相信是兩對情侶，直斥不雅行為「傷風敗俗」、「無恥！世風日下 ！人心不古！」、「把車廂當房間，當眾表現嗎？」，亦有人稱如見到這些場面，可以立即通知車站職員處理，「讓他們知道有人看到，知不知醜？」。

（綜合）