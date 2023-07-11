新式騙案？女生怒罵電話騙徒　即收薄餅外賣短訊　1招再制止奸計

騙案沒有遏止跡象，原來一旦行騙不成，隨時變成惡作劇。台灣1名女子日前離奇收到1間薄餅公司的訂單短訊，以為是短訊騙案，遂沒有按下連結查看。隨後她打開薄餅公司應用程式，發現竟然有訂單，於是通知門市職員取消。職員指當日有人透過網絡下單，備註更寫上「請妳吃批薩（薄餅）」。



台女回想一切，懷疑她在電話怒罵詐騙集團後，遭對方報復，使用其個人資料，叫了價值1,020新台幣（約260港元）的食物，直呼「這是1個很嚴重的漏洞」。網民紛紛表示同意，「真的是詐騙，那也太無聊，活該他被罵」、「應該要有簡訊驗證確認訂單，不然這真的是個大漏洞」。



一名女子日前離奇收到一間薄餅公司下訂單短訊，以為是短訊騙案，沒有按連結查看。（Dcard討論區圖片）

樓主在「Dcard討論區」上載有關短訊和下單內容，顯示上月2日，她遭人冒認叫了套餐、小食和汽水，價值1,020新台幣（約260港元）。她表示當日收到薄餅公司傳來的簡訊時也感懷疑，「本以為是詐騙，連結也不敢點進去」，但靈機一動打開薄餅公司應用程式查看，「居然真的有訂單！趕快打去門市取消，並確認訂單情況，門市人員告知是網路下單，上面還寫了『請你吃批薩（薄餅）』」。

樓主打開薄餅公司應用程式查看，居然真的有訂單。（Dcard討論區圖片）

樓主繼而致電薄餅公司客戶服務中心，詢問為何可以被人冒認下單，但職員指「只要先將商品放置到購物車，然後個人資料的部分，填上註冊過的姓名、電話，隨便一個地方即可下訂」。

樓主確認過親友並無訂購食物，對無故出現的訂單大感奇怪，「然後想起半小時前詐騙電話有打來，並且被我罵了兩句，難道是這樣去下訂披薩嗎？」。她認為「這是一個很嚴重的漏洞，很容易被拿來惡作劇」，除了對她造成困擾之外，「門市接單人員若是接單製作餐點，客戶多次不取或多位未取，這樣都是浪費的行為吧？」

樓主雖然揭發騙徒奸計，但認為「這是一個很嚴重的漏洞」。（Getty Images）

帖文引來網民討論，有網民表示「之前有聽過類似的事情，朋友罵完詐騙集團之後，對方說『等着瞧，找人去找你』，結果沒多久家中門鈴就響了，是薄餅公司幫他送了10個大披薩」。亦有人指「還故意寫請你吃披薩，很明顯是惡作劇耶」、「詐騙真的會訂薄餅報復！很大的漏洞」。

（Dcard討論區）