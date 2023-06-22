消費券詐騙？來電號碼與官方相似！稱核對資料　連登仔查證仍被騙

消費券第二期2,000元將於7月16日發放，而當局現正接受新登記和更改儲值支付工具。惟近期電話詐騙愈來愈多，最近有網民就在連登討論區分享疑遇上「消費券騙局」的親身經歷，他稱日前接獲「6059」字頭的電話，對方自稱為消費券登記處，需核對個人資料。樓主本來已有戒心，便上網翻查相關電話號碼，竟發現頭4位數字與當局公布的其中1個特定號碼相同，便不虞有詐，提供了身份證及銀行資料，直至數小時後，因為遲遲未收到對方在電話中提及的確認短訊，才驚覺自己應誤墮騙局。



有網民疑遇上「消費券騙局」，稱日前接獲「6059」字頭的電話，對方自稱為消費券登記處，需核對個人資料，因號碼與官方相似，樓主因而被騙取資料。（《原本以為只是手機掉了2：被囚禁的殺人魔》劇照）

事主於連登討論區以「岩岩被自稱消費卷既詐騙電話打黎，問我身份證號」為題發文，表示周三（21日）早上接獲1通首4個號碼是「6059」的電話，對方自稱是消費券登記處，希望核對其個人資料。樓主起初以當下不方便為由，欲晚一點再處理，惟對方卻表示政府人手不足，建議樓主盡快核實資料，「佢話如果唔係，可能我啊（個）消費券將會延遲派發或者取消資格」。

本來樓主亦有起疑心，反問「點樣得知佢真係消費券登記處」，對方則叫他上網查該電話號碼，未料在政府早前公布的4個特定號碼，其中1個同樣以「6059」為首。樓主其後便誤信對方，甚至提供了身份證及銀行資料，對方在電話中聲稱樓主將於10分鐘後收到短訊確認；不過，直至數個小時間後，樓主遲遲未收到相關短訊，便回撥該電話號碼，但一直未能接通，不禁直呼「我而家嚴重懷疑係騙案呀」。

樓主曾上網翻查相關電話號碼，發現頭4位數字與當局公布的其中1個特定號碼相同，便提供了身份證及銀行資料，其後因沒有未收到確認短訊，才驚覺自己疑誤墮騙局。（資料圖片）

帖文一出，大批網民紛紛留言，有人直指政府公布的其中1個電話號碼，後4位數字根本與樓主接獲的來電不盡相同，認為樓主太大意，也有網民稱自己早前亦曾接獲相關電話，指「我都有呢個號碼打過嚟啱先，無聽到，一check話係消費券詐騙」、「聽到即cut啦，成日都打嚟，又消費券又順豐又入境處又公安」、「呢啲真係智商稅」、「點會問銀行號碼」。

政府公布的消費券聯絡登記人特定電話號碼當中，向登記人發短訊的其中1個電話號碼首4個字的是「6059」，但樓主接到的來電，其餘4個數字不同。（消費券計劃網頁）

除了手機通話，近日也有多名網民表示收到「+852」短訊，聲稱要就消費券計劃「在港居住的要求」作進一步審查，要求他們在3個工作天內致電短訊內提供的電話聯絡，質疑是否電話騙案。事件引來網民熱議，有人認為是假電訊籲勿上當，也有人指並非騙案。翻查政府消費券計劃網站，的確有列明會就消費券「在港居住的要求」作抽查，但只會透過4個特定號碼聯絡登記人，大家收到短訊時要認清。