想搵窿捐！情侶共浴男生解唔開女友內衣　對方回6個字　真相糗爆

不少情侶都會共浴增進感情，台灣有男生於討論區發文分享一件糗事，日前女友提出共浴，並要求他幫忙脫內衣，他伸手到女友背後卻一直摸不到扣子，後來經提醒才知道運動內衣沒扣子，讓他尷尬地覺得自己「超蠢」。



台灣有男生於討論區發文分享一件糗事，日前女友提出共浴，並要求他幫忙脫內衣，他伸手到女友背後卻一直摸不到扣子。（《摩天大樓》劇照）

該男生於Dcard討論區以「跟女友一起洗澡發生的蠢事」為題發文表示，日前與女友出外遊玩，晚上在飯店的時候，女友提出一起洗澡，他當時超害羞，心想「天哪，也太害羞了吧，該不會是在整我？要直接脫光光？」。

男生說，一起進浴室後，他害羞得心臟快跳出來，關門後，女友開始脫到只剩下內衣褲，他也跟着脫剩內褲。男生隨後伸手到女友背後嘗試解開內衣，女友疑惑道「你在做什麼？」，男生回答「我摸不到扣子在哪裏」，女友指出「這件沒有扣啦」，男生問「那要怎麼脫？」，女友說「直接脫就好了」。

男生覺得自己很蠢，表示女友當時是穿運動內衣，設計是沒有扣子。（《幕後玩家》劇照）

男生覺得自己很蠢，表示女友當時是穿運動內衣，設計是沒有扣子，但由於兩人是面對面，「再加上我緊張到頭腦一片空白，所以才會耍蠢」。

男生說，洗完澡後，女友一直用這件事取笑他，「我也覺得自己超蠢，在那邊摸來摸去找不到扣子」。女友問「你為什麼會覺得運動內衣有背扣？」，男生誠實回答「我就沒有幫女生脫過內衣嘛」，女友笑言「我那時候還以為你想要抱抱」。

女友問「你為什麼會覺得運動內衣有背扣？」，男生誠實回答「我就沒有幫女生脫過內衣嘛」。（示意圖／GettyImages）

網民留言笑說，「沒關係的，經過這次成年禮，你成為真正的男人了」、「感覺經驗豐富了，以後很多事情可以一起學習」。有女網民指出，有些運動內衣是有扣子，「我的運動內衣就有背扣啊，還有前扣的拉鍊的，我不喜歡沒扣子的」。

有網民分享經驗表示，「第一次幫老婆脫內衣的時候在背後努力找扣扣，東摸西摸努力了2-3分鐘後，老婆才提醒：扣子在前面」、「很正常第一次以後就會更熟了，我以前還直接扯斷，結果在前面」、「年輕真好，我太太約我一起洗澡我都懶」。