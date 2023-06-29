性暗示？首過夜女友沐浴後僅穿內衣　初戀男傻問1句被笑「木頭」

情侶出遊，情到濃時總會發生「色色」之事，台灣1名首次拍拖的男生，日前首次跟女友外出過夜，女友沐浴後只穿着短褲和內衣，基於男性本能下便猜想她是否在引誘自己，不過其後想到女友為人單純便止住念頭，為對方吹頭髮後更問：「妳會冷嗎？」卻被對方嘲笑「你問這無關緊要的問題幹嘛」，「一定要這麼明顯嗎，可不可以不要那麼木頭」，最終得到「色色」的結局。有網民認為樓主是可愛直男，指男女之事本來就要靠暗示；不過亦有網民贊同樓主，應完全獲得女友同意才「行動」，避免往後出現分歧時，有機會被指性侵。



初戀男首次跟女友過夜，對方沐浴後只穿短褲內衣，便猜想對方是否有性暗示，不過其後想到女友為人單純便止住念頭，為擔心她會冷，結果被斥「木頭」。（《她的私生活》劇照）

該男生在Dcard討論區以「第一次跟女友出去過夜就被…」為題發帖，指女友比他年長2屆，是他第1任女友，他卻是女友的第2任。較早前2人首次外出過夜，對方洗澡後，下半身穿着短褲，上半身只穿內衣，樓主指女友吹頭髮時「難免會有色色的想法」，心想「該不會是在誘惑我吧！」。不過想到女友個性單純直白，平日說話都很直接，如果真的有所暗示，應該都會直接說出口，所以便沒多想，繼續幫對方吹乾頭髮。

因為房裏開着冷氣，樓主擔憂吹乾頭髮的女友沒穿衣服會着涼，便問：「妳會冷嗎？要不要借妳穿我的衣服？」詎料女友竟說「你問這無關緊要的問題幹嘛？」。樓主不解，認為只是出於關心為何反被罵，對方續稱「你女朋友在你面前只有穿內衣，然後你還在問她會不會冷」。

樓主思考一會，女友已脫掉短褲並躺於床上，屆時才確定對方真的要「色色」，礙於當下非常緊張，腦袋一片空白，還被女友嘲「一定要這麼明顯嗎，可不可以不要那麼木頭」，「你還在幹嘛，快點過來把你女朋友吃掉」。最終樓主指2個小時後，「怎麼反而覺得是我被吃掉了…」。

樓主事後回想，尷尬稱「怎麼反而覺得是我被吃掉了」。（《夫妻的世界》劇照）

樓主面對女友這般明顯的「性暗示」都不懂，被網民大讚可愛，「標準的直男」、「不管男生女生，想要色色應該都是用暗示的吧，誰會直接用說的？」、「孩子那不是暗示，根本是明示了」、「很多男生都以為女生不色，其實女生色起來，沒有男生的事呢」。

不過有同為男生的網民都寧願被說木頭，認為在男女之事中需要謹慎處理，「什麼木頭？保護你懂不？不想你越想越不對勁」、「現在的男生真的要學會保護自己！」，避免往後落人口實，被指「霸王硬上弓」；有人則笑言「你如果那麼怕的話，去便利商店印個性交同意書，一式兩份」。

（Dcard）