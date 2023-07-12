伯伯機場浪漫求婚瘋傳！同學會重遇愛火重燃　「我們是天生一對」

浪漫和對愛情的追求不分年紀！網上日前瘋傳影片，美國1位78歲老伯近日在機場接機時即場求婚加訂婚，兩人是相識逾60年的舊同學，在機場上忘情接吻，老伯下跪拿出婚戒，婆婆馬上答應。他們接受外媒訪問時，伯伯透露婆婆當年是高中啦啦隊隊長，迷戀對方但無疾而終，之後各有婚姻，至60周年同學聚會前夕，婆婆來信他發現雙方都回復單身，他馬上計劃和對方共度餘生，寄機票邀請對方見面，「我們是天生一對」。伯伯其實是皮膚科醫生，計劃近期退休後去加州和婆婆「拉埋天窗」及定居。



78歲的麥克米金在機場向高中同學甘貝爾求婚，成功抱得美人歸。（TikTok影片截圖）

外媒報道，TikTok近日瘋傳多段伯伯在機場求婚的影片，多由旅客拍下，片段發生於佛羅里達州坦帕（Tampa）國際機場，有老伯西裝筆挺在候機大堂，擁抱1位落機婆婆，兩人寒暄幾句後忘情擁吻，之後搭住婆婆的膊頭行到一旁座椅，拿起椅上的鮮花相送，將1個枕頭放落地，叫女方坐下，突然就取出戒指下跪求婚。

伯伯在陌生旅客面前深情告白，稱從第一次見面後已經過60年，「自從你成為啦啦隊隊長以來，你一直是我迷戀的人」。附近的旅客馬上拿出手機拍攝，女方當場落淚，伯伯拿出1張「貓紙」讀出求婚誓言，婆婆馬上答應。

兩人其實是高中同學，78歲的主角麥克米金（ Thomas McMeekin）是坦帕市皮膚科醫生，求婚成功後「情聖上身」，形容「我們是天生一對」，這次求婚是辦公室同事幫忙下精心策劃，「追求愛情永遠不會太晚」。他所在的坦帕皮膚科學會幾名成員，都在TikTok分享求婚片段。

78歲的麥克米金在機場向高中同學甘貝爾求婚，成功抱得美人婚。（TikTok影片截圖）

麥克米金告訴外媒，女主角甘貝爾（Nancy Gambell）是他的高中同學，自己讀書時已迷上對方，形容是「美麗的啦啦隊隊長」。他表示，2人求學時約會過數次，但無疾而終，後各自經營起各自家庭，直至10年前，2人出席高中50周年同學聚會重遇，但未有舊情復熾，麥克米金仍有妻子，甘貝爾仍有丈夫。

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幾周前，兩人打算出席9月舉行的高中同學第60周年聚會，這次麥克米金收到甘貝爾信件，原來雙方已回復單身，開始重新聯絡，愛火重燃下麥克米金鼓起勇氣，寄機票給對方前來相聚。

麥克米金的助理向外媒透露，麥克米金每天都在討論如何求婚，便幫他準備好枕頭下跪，及「她答應了」紙板，他們早料到甘貝爾會答應。2名助理又爆料，原來麥克米金和甘貝爾都經歷過多段婚姻，麥克米金經歷過3段、甘貝爾經歷過4段，又說兩人「從未真正約會過」；重新聯絡後，麥克米金很快就決定「我想和她在一起」。麥克米金計劃幾個月後退休搬去加州生活。

兩人正計劃在加州舉行婚禮，對影片瘋傳感好奇。甘貝爾指，她餘生已經不長了，有麥克米金相伴走過最後一段路就像夢想成真。

（綜合）