爺爺虐兒｜棄雙胞胎孫女馬路上　原因令人傻眼　驚心影片瘋傳

內地四川早前發生虐兒案件，一對剛滿月的雙胞胎女嬰，被爺爺抱到街上，一人被棄在路邊樹下，另一人則被放在馬路上，影片在網上瘋傳震驚網民。當時有市民及時出手相救，將馬路上的孩子抱起，免被車輛撞到。幸而這兩名女嬰最後並無大礙，涉事爺爺則被捕帶回警局進行批評教育，並揭發犯案原因竟是不滿兒子與媳婦常吵架。



綜合內媒報道，這段在網上瘋傳的影片，看得人驚心動魄。從影片可見，涉案爺爺看似抱住孫女氣沖沖的走出馬路中間，使勁大力將襁褓拋出馬路後，再折返回路邊，可幸的是孫女不在襁褓當中。

據悉雙胞胎女嬰的母親在事發當日剛好返回娘家，女嬰的爺爺因不滿兒子與媳婦常為小事爭執，一時憤怒，把剛滿月的孫女抱到街上，他先將一名孫女放在樹下，將另一名放在馬路上，再將女嬰的衣服大力拋出馬路，引來途人圍觀。奶奶其後追上來，抱起被丟在樹下的孫女。

當時有市民看不過眼，立即衝出馬路抱起救回女嬰，而這名當街丟嬰的爺爺，被接報到場的警察拘捕，並帶返警局進行批評教育及接受調查。警方提醒市民，家人之間有什麼誤會或衝突，要多溝通交流，不宜做出過一些過激行為以免釀成悲劇。