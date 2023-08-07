人妻生日想出國旅行　老公提拒絕原因極傻眼　急問：離婚徵兆？

夫婦出國旅行可增加生活情趣，惟有人妻在網上訴大呻，斥丈夫從來沒有與她去其他地方度蜜月，因早前獲得奬金，加上表兄弟亦計劃出國旅行，相信支出不多，而且正值將到自己生日，便兩度向丈夫提議希望「兩公婆」出國輕鬆一番。詎料丈夫斷言拒絕，更提出多個理由，包括修復浴室外觀是目前首要任務，反應令到樓主傷心欲絕，疑惑是否離婚徵兆。有「過來人」的網民直言相信是婚姻破裂，但亦有人認為樓主的丈夫只是關心住所情況，或者本身情緒出現問題，建議他們及早向專業人士求助。



樓主稱之前曾和丈夫商討前往亞洲國家旅行，沒料到現時卻拒絕去旅行。 (《紀念日》電影劇照)

這位26歲傷心人妻在「Reddit討論區」發文，早前獲得7,000美元（約5.4萬港元）工作獎金，想起因買樓、裝修浴，以及自己報讀研究生課程等，所以沒有去過任何地方度蜜月，因之前和丈夫聊天時曾商討前往亞洲旅行，目前有多餘錢可付諸實行，便向丈夫提議去旅行。沒料到28歲丈夫似乎很惱火，認為修繕浴室才是首要任務，應該在旅行前完成，樓主稱記得銀行賬戶目前有1.5萬美元，可以用來支付浴室維修費，但丈夫強調不能隨便使用，只能用於應急，樓主唯有無奈答應。

樓主一度以為丈夫有心水國家想去，便詢問對方想去哪兒旅行？但他說沒有地方想去，更令她認為這是敷衍，明明結婚前就一直在談論環遊世界，但現在他竟然認為修復浴室外觀才是優先事項，借口令她感到無言。

樓主稱自己生日將至，眼見表兄弟正計劃前往巴哈馬4日3夜，花費比「亞洲之旅」更便宜，所以她再次興奮地提議「跟機」去旅行，但他仍說沒有興趣，反指目前夫婦已經住在有海灘的地方，甚至稱她有興趣的話，可以獨自跟隨親友去旅行。

樓主形容心情難過，因事件明明不是金錢問題，她年收入達到16萬美元（約125萬港元），且生活在中等成本的地區，而且兩口子總是說要推遲生兒育女，好讓一起享受生活和旅行，但丈夫2次都拒絕其旅行的邀請，稱不知道丈夫是否不再愛她，以及是否離婚徵兆。

帖文引來不少網民討論，有過來人憶述自己當年婚姻亮起紅燈時，的確不想和前夫旅行，認為對方會破壞旅行興緻；但亦有網民指樓主的丈夫可能真的想維修浴室，更有人懷疑其丈夫是否情緒出現問題。不過無論如何，網民都建議樓主盡快向專業人士求助，例如婚姻輔導服務，盡早了解雙方分歧，以免想太多而自尋煩惱，結果真的出現婚姻危機。

（Reddit討論區）