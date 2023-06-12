人夫淘寶狂買這港式食品　妻見雪櫃被塞爆崩潰：懷疑老公黐咗線！

網購為日常生活帶來方便，但一個不小心隨時變成衝動購物。1名香港人妻早前在社交平台發文，表示丈夫在淘寶瘋狂購買各式各樣港式糖水，她更分享2張淘寶訂單內容照片，顯示其丈夫已購買多個黑芝麻糊、杏仁糊、香芋椰汁紫米露、楊枝甘露等產品，家中雪櫃亦早已被「塞爆」，讓人妻不禁無奈表示「我懷疑我老公黐咗線」，對糖水的喜愛程度已到瘋狂地步。



1名香港人妻早前在社交平台發文，表示丈夫在淘寶瘋狂購買各式各樣港式糖水，數量之多直接塞滿雪櫃3個層架。（fb「淘寶開心share」圖片）

該名人妻在facebook群組「淘寶開心share」發文，她分享1張家中雪櫃照片，可見其中3個層架已被多款港式糖水「霸佔」，各種糖水依次排列得非常整齊，而在另外2張截圖則顯示丈夫在淘寶上的訂單內容，其中包括4包黑芝麻糊、4包杏仁糊、18包香芋椰汁紫米露、12瓶楊枝甘露和6罐不同口味酸奶西米露等，一共花費約320元人民幣（約350港元）。

眼見丈夫尤如「喪心病狂」地購買多款糖水，人妻於文中直言「我懷疑我老公黐咗線」。不少網民亦附和開玩笑指，「親，自信點，把『我懷疑』三個字刪去」、「其實會唔會係無聲抗議，控訴老婆乜X都唔煮」。但也有許多網民提醒樓主要注意丈夫飲食，始終不少港式糖水成份都高糖、高鈉和高脂，「健康提醒，要留意糖份啊，所有嘢唔係好食就得，健康都好重要」、「一口氣食齊元素周表」、「好高糖份又阻埞！係我老公嘅話一定俾我鏟到佢上天花板！」。

另一邊廂，也有網民認為樓主丈夫「好有愛」，找到美食便立即買來一大堆與妻子分享，「其實成件事好開心嘅係，老公試食覺得好食，買多啲塞滿雪櫃同老婆開心share，好恩愛好開心喎，做乜要畀負評啫，你哋嘅另一半有無對你咁好啊？」。