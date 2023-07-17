情侶搭飛機出遊　男生疑瞓地板讓女友躺睡全排座位　暖心舉動惹議

男友寵愛女友無可厚非，但這樣的行為未免太過火了吧！日前外國有對情侶出遊時，男友疑為了讓女友可以舒適地霸佔整行座位，竟然犧牲自己躺於飛機地毯上，更被女友將畫面拍下分享到網上。不過男子這個「貼心」舉動卻惹來爭議，認為不衛生和危險；亦有留言質疑女生或許為人霸道，才會令男友如此委屈，惟女生事後澄清，躺於地上全屬男友意願。



外國有男生乘搭飛機時，疑為讓女友可舒適地霸佔全行座位，竟躺於飛機地毯上，貌似貼心舉動卻惹來爭議。（TikTok＠marthefriden）

外媒報道，外國有情侶一起乘搭飛機時，該男友不知是貼心還是因為其他因素，居然整個人躺睡於飛機地板的地毯上，令女友可以舒適地霸佔整行座位，女友當下還不忘拍攝短片上傳到社交平台，寫道「給自己找一個會睡在地板上的男人，這樣你就可以佔據整排」。

圖片所示，該男子戴上眼罩和耳機，同時拿着枕頭睡於地上，只有雙腿抬高放於座位上，一副很是舒適的樣子。雖然男子睡於地上未至於壓迫，貌似還有剩餘的空位，不過大多網民都反對其舉動，先是認為地板有欠衛生，擔心他長時間躺在地上會沾染細菌；另一留言則擔憂存安全隱患，「如果出現突發氣流，他可能會整個人飛起來，嚴重傷害自己和他人，非常危險」。

有留言更指責女子為一己私慾要求男友睡地板，根本沒有尊重對方，「他理應得到更好」。不過她事後澄清，男友是自願睡在地板，並無強迫對方，「他想嘗試睡在地板上，我沒有讓他這麼做」。亦有留言指出，男子看起來很高大，且睡地板上亦無不適，猜測這樣平躺或許更舒服自在。

據悉這對情侶經常遊覽世界各地，而她們較早前分享的另一視頻所示，相信她們是次是從挪威前往西班牙；至於女子是否經常讓男友睡在地板，則無從稽考。

（綜合）