居屋2023｜揀樓日期次序+屋苑價單 頭10位未必先揀樓+5情況會DQ

【居屋2023／攪珠結果／租置計劃／申請時間／申請資格／白表／綠表／入息限額／時間表／價錢／安楹苑／安樺苑／安麗苑／啟悅苑／朗天苑／兆翠苑／居屋2023申請登記資格懶人包】買居屋上車是不少港人的目標，「出售居者有其屋計劃（居屋）單位2023」（「居屋2023」）及「白表居屋第二市場計劃（白居二）2023」（「白居二2023」）早前接受申請，攪珠結果如下。而新一期居屋將於2024年1月31日開始揀樓。



值得留意的是，「居屋2023」去年推出時稱以市價六二折定價，惟其後本港樓市下跌，由於居屋售價訂定後便不會更改，但會調整合約列明折扣，有關調整將影響日後補地價比率。而房屋署表示，按1月份市值評估，1月選樓所簽訂的買賣合約折扣率約30%，即「居屋2023」變相以市價七折發售。



「居屋2023」攪珠結果首10個號碼：92、31、59、78、01、36、20、68、69、48

即使抽中，但亦要注意以下情況，否則隨時取消資格，定金亦不獲退還！

揀樓須知！5個情況會被DQ▼▼▼

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居民轉讓限制▼▼▼

新一期居屋推出6個屋苑，分別是觀塘安達臣道的安楹苑、安樺苑、安麗苑；啟德啟悅苑、屯門兆翠苑、元朗朗天苑，合共9,154個單位，以市價六二折發售，售價149萬元至494萬元。如果以居屋白表最高九成按揭計算，最低約14.9萬元首期就可以上車；若以綠表最高九成半按揭計算，最低約7.45萬元就可以上樓。



另外，房委會資助房屋小組委員於2023年6月16日通過恆常化出售租者置其屋計劃（租置計劃）回收單位，新一批租置計劃回收單位將會在「居屋2023」銷售計劃中出售，房屋署會盡力在可行的情況下，與相關持份者作出安排，協助買家視察租置計劃回收的單位。



究竟2023年居屋何時揀樓？單位售價？間隔？下一一話你知。



新一期居屋2023將於年中接受申請，不少單位來自安達臣道。（資料圖片）

居屋2023｜申請日期、截止申請日期、攪珠日期、揀樓日期

房委會公布，「出售居者有其屋計劃（居屋）單位2023」（「居屋2023」）及「白表居屋第二市場計劃（白居二）2023」（「白居二2023」）於2023年7月31日上午8時至8月14日晚上7時接受申請，為期兩星期。「居屋2023」申請費270元，「白居二2023」申請費230元；同時申請兩者則為500元，預計2024年首季揀樓。

（資料圖片）

居屋2023｜預計選址單位位置、呎數

居屋2023｜單位間隔

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居屋2023｜單位價錢售價

新一期居屋會以市價六二折定價，最便宜單位在朗天苑，售價149萬元。如果以居屋白表最高九成按揭計算，最平約14.9萬元首期就可以上車；若以綠表最高九成半按揭計算，7.45萬元就可以上樓。另外，朗天苑前身是朗邊中轉屋，據當局早前提交的規劃申請，樓層最高可達50層，是本港少有「摩天居屋」。

至於最貴「樓王」單位，是啟德區啟悅苑單位，最高售價494萬元。以居屋白表最高九成按揭計算，需約49.4萬首期；以綠表最高九成半按揭計算，仍需約24.7萬元首期。

另外，新一期居屋綠、白表比例維持在40:60，當局會預留900個單位，即新一期居屋大約一成單位，作為單身申請人士配額，即綠表單身人士會有360個配額，白表單身人士則有540個配額。「家有長者」核心家庭申請者方面，當局會預留2700個單位，餘下5554個單位，由一般家庭購買。

居屋2023｜綠表、白表申請資格

居屋綠表申請資格：

1）年滿18歲

2）房委會轄下公屋住戶

3）房協轄下甲類出租屋邨住戶

4）房委會轄下中轉房屋認可居民

5）持有由房委會或市區重建局發出有效《綠表資格證明書 ─ 衹適用於居屋第二市場計劃》

6）房委會「長者租金津貼計劃」受惠者

7）持有由房委會發出有效《保證書》的房屋署屋宇事務助理職系人員



居屋白表申請資格：

1）年滿18歲，居於香港滿7年

2）私營房屋住戶

3）房委會轄下公屋、房協轄下出租屋邨或任何資助房屋計劃單位住戶的家庭成員

4）透過房委會轄下「租置計劃」購得單位不足10年內的業主，及其戶籍內的所有認可家庭成員



無論以白表抑或綠表申請居屋，都要符合特定資格。（資料圖片）

居屋2023｜4類人不可申請

1）「有條件租約」住戶

2）以按月暫准居住證形式租住房委會過渡性暫租住屋單位住戶

3）乙類出租屋邨住戶

4）以按月暫准居住證形式租住房協過渡性暫租住屋單位住戶



居屋以遠低於市價發售，吸引不少合資格市民申請認購。（資料圖片）

居屋2023｜入息上限、資產限額

消息指，根據去年12月至今年2月統計數據，決定調整居屋白表入息限額，單身人士入息限額由上一期居屋計劃3.3萬元，下調至3.1萬元；二人或以上家庭由6.6萬元，下調至6.2萬元。至於資產限額，單身及家庭申請者資產限額分別為73.5萬元及147萬元，較上一期92.5萬元及185萬元大幅減少。

消息人士解釋，白表申請者入息及資產限額下調，主要因應本港整體樓價下跌，強調已充分考慮最新物業市場及經濟情况。

居屋2023｜申請方法

1）網上申請

2）親身遞交

3）郵寄



買居屋上車是不少港人的目標。（資料圖片）

居屋2023｜申請費用

居屋2023｜申請費用支付

居屋2023｜重複申請會DQ

申請人只可選擇網上、紙本申請（白表或綠表其中一份）交表，否則會被視作重複申請，而夫婦分開2份申請表申請亦作重複申請論。重複申請一律作廢，不會退還申請費。