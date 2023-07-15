石中神劍？葵涌電梯被長遮插入「搞到壞𨋢」　街坊：等下架都咁難

等埋啊？有葵青街坊今午（13日）發帖，驚見葵涌邨落大窩口電梯塔內，其中一部壞𨋢插住長遮，令𨋢門無法徹底關上，中間漏了條隙縫，批評「咁多手搞到壞𨋢」。不少網民看到爆笑，形容看起來激似插劍入電梯門內，是「石中神劍部份但部分街坊就鬧爆插遮者，「等下架都咁難」。



有網民拍到葵涌邨落大窩口的升降機被人插入一把遮。（facebook群組「荃灣 大窩邨 葵涌邨」）

樓主在地區facebook群組「荃灣 大窩邨 葵涌邨」發帖，上傳升降機壞𨋢照，相片所見，3號電梯的𨋢門夾住1把遮，令𨋢門中間留下空隙，無法完整關上，樓主指事發地點是葵涌邨落大窩口電梯塔，鬧爆到底是誰「咁多手搞到壞𨋢」。

許多街坊留言批評插遮者，「其實唔趕時間，等多部𨋢啦」、「等下架都咁難」，又稱見到這些人應該制止，「捉住佢賠償，隨時過百萬」、「見到呢啲X樣真係要大大聲X」。部分人認為舊式升降機的𨋢掣很過時，設計上有問題，「一個掣控制晒3部𨋢設計已經錯，仲要冇開回歸地下掣，吓吓等𨋢等到想死，一關𨋢門出面有人玩嘢成日㩒先慘」。

有留言懷疑事件是小朋友所為，還將長遮想像成劍，笑指「拔劍喇」，又形容這畫面作「石中神劍」、「一劍震神洲」、「赤劍插𨋢」。

有街坊質疑插遮者有沒有這樣急。（facebook群組「荃灣 大窩邨 葵涌邨」）

（facebook群組「荃灣 大窩邨 葵涌邨」）