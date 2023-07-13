轉數快收$2000　陌生人稱過錯數促歸還　1句有古怪　金管局教咁做

【FPS / 轉數快 / 銀行 / 入數】近年電子支付平台百花齊放，香港人都習慣以手機程式處理簡單交易或銀行事務。有網民近日表示，收到陌生人的訊息及來電，稱由於入錯電話號碼，不慎將2000元錯誤轉帳到她的轉數快戶口，希望她能歸還，明言若收不到回覆便會報警。樓主不知陌生人的背景及來歷，決定謹慎行事，遂提出將事件交予銀行處理，又稱不介意報警備案保障雙方。不過對方其後突然轉軚，提出以「500元茶錢」作為報酬，要求樓主私下轉帳交還2000元，令她更感不妥，甚至懷疑事件其實是騙案。

根據香港銀行公會及金管局「跟進錯誤轉帳的處理程序」新指引，若銀行接獲客戶「轉錯數」報告，有責任提供一切相關資料，協助客戶盡快識別是否錯誤轉帳，並在取得客戶授權後轉回有關資金。



有網民近日表示，收到陌生人的訊息及來電，稱由於入錯電話號碼，不慎將2000元錯誤轉帳到她的轉數快戶口，希望她能歸還。（資料圖片）

「大家都要小心謹慎點！」該名網民於facebook群組「沙田之友」發文，指周三（12日）收到陌生人傳來訊息，「亦致電幾次嚟，我封鎖佢」，表示使用轉數快時按錯電話號碼，錯誤轉帳了2000元到她的戶口，要求她回覆並安排轉回金額，又稱「如果你唔覆我唯有報警」。

由於提出要求的是陌生人，樓主收到訊息後決定謹慎行事，遂要求對方先向銀行查詢正確的處理方法。對方則指已向所屬銀行通報事件，獲告知銀行會代為向樓主帳戶的銀行聯絡，但稱「不過過唔過（數）都係要由你決定」。樓主於是表明「如果真係轉錯，我會回返畀你」，而對方再催促指「你應該睇到紀錄，希望你盡快過返畀我，我都唔想因為少少嘢要報警處理」。

樓主見對方語帶要脅，即建議對方報警備案以保障雙方，「起碼對我嚟講都係安全嘅，因為我都唔知來歷不明錢」。陌生人其後傳來附有報案證明的相片，繼續催促她轉回金額：「你知道有呢一筆來歷不明嘅錢就得，你有責任今日之內（轉帳），希望你攞返呢個錢到你附近警署，因為係市民嘅責任，如果你無去警署，我有理由相信你…」。

被多次催促及威脅的樓主雖感不滿，但表明已聯絡銀行詢問處理方法，要求對方向其所屬銀行提出申請，經銀行層面轉回金額，同時明言「我本人亦好多意你去警署備案，當係大家一個保障」。沒想到陌生人看過訊息突然「轉軚」，竟提出以「$500茶錢」為報酬，要求她私下直接轉回金額，「我問過我呢邊銀行，如果你可以過返畀我就可以解決件事」。

樓主見對方態度大變即感不妥，重申將交予銀行處理事件，堅拒私下轉帳，「又話等錢使，但又話畀$500茶錢」、「今次係$2000啫，萬一下一次係另一個電話號碼又話轉錯大額咁點好？交比銀行處理好啲」。她又向任職銀行職員的家人查詢有關情況，家人解釋事件有機會是詐騙手法，「有時轉數快隔幾日之後都會彈數，所以睇定啲先，佢愈急就愈有可疑」。

帖文引來網民討論，不少人也認同樓主做法，認為交予銀行處理能保障雙方，「對方入錯錢，係對方自己要申請退回，完全唔需要你負責處理任何事情，你只需要不動用嗰筆資金就可以」、「之前就係有人私下轉返畀人，之後收到信無啦啦變咗借錢，欠大耳窿錢，所以一定要佢經銀行取回，千祈唔好自己過返畀佢，呢啲係好耐之前已經岀現嘅騙徒手法」。

根據轉數快資料，用戶在付款前應核實付款詳情，包括收款人姓名及款額，以避免轉錯數的情況。（資料圖片）

根據轉數快資料，用戶在付款前應核實付款詳情，包括收款人姓名及款額，以避免轉錯數的情況。若未能直接聯絡收款人要求退回有關款項，應盡快通知銀行/SVF（儲值支付工具），以提供適當的協助。

若收到轉錯帳款項的人有責任處理嗎？根據香港銀行公會及金管局「跟進錯誤轉帳的處理程序」新指引，當中建議有關銀行接獲客戶「轉錯數」報告後，2個工作日內要求收款銀行，聯絡客戶及確認有關誤收轉帳，並取得客戶授權後即時轉回有關資金。銀行有責任提供一切相關資料，協助客戶盡快識別是否錯誤轉帳，並需提醒收款客戶不歸還錯轉款項，可能要承擔刑事責任。