欲睇恐怖片驚見無人買飛　港媽徵街坊一齊睇　網民笑：全院滿座喎

入戲院看電影發現全場只有自己，用一張戲飛的價錢享受「包場」固然開心，不過若是看恐怖電影，突然發現「包場」就未必「笑得出」！有居於將軍澳康城的港媽日前於網上發文表示，打算一家三口晚上去戲院看恐怖電影《兒凶：血色大門》，但發現當晚10時20分的場次完全沒有人買戲飛，於是誠徵街坊一同觀看。帖文引來街坊打趣道，「全院滿座喎，你睇唔到？」、「我係網上搵唔到有呢個場次嘅？」、「3個入去睇，百幾個一齊出返來」。



該港媽周二（11日）下午約3時於facebook群組「日出康城 Lohas Park @ 家在康城」發文表示，「無聊一問，今晚我會一家三口諗住喺樓下康城10點4，夜晚睇《兒凶》，但係我發覺成間戲院冇人，諗住遊說下你哋一齊睇呀，等個戲院多啲人」。她又加標籤笑說，「#我唔驚我唔驚 #冇呀 #我有人陪㗎 #諗住問吓㗎咋」。從她上載的戲院座位表可見，該場次一張戲飛都未售出。

帖文引來一眾街坊留言，說笑嚇嚇樓主，「我入咗個app度睇，見到全院滿座無晒飛賣了」、「到時滿人㗎啦，你唔好周圍望就得」、「真要小心突然見很多人物體走來走去」、「一陣有人話你坐咗佢個位」、「3張票價包埸，超值，今晚一定好熱鬧」、「老友鬼鬼，放心啦！唔會搞自己人㗎！大家都係康城友」、「包場睇恐怖片其實係開心嘅！到時記得帶幾支香、十字架、桃木劍、符、蒜頭」。

樓主後來於留言區補充說，她想聽到尖叫聲，強調自己不怕看恐怖片，「我唔驚，只係想多啲人一齊睇熱鬧啲呀嘛，街坊街里一家人」，笑言「我唔相信我係包場嘅街坊」、「我要人！」、「落嚟一齊睇」。當沒人理睬她時，說笑道「嗱嗱嗱，我第一次覺得你哋唔係好友善呀下，做唔到嘢」、「我覺得大家堅持唔睇！好唔友善！」。

不少熱心街坊更幫樓主跟進戲院賣飛情況，下午3時半左右時，只有樓主一家三口買了F行3個位，至晚上9時半左右、開場前1小時內，多了10人買飛陪樓主，之後又有人截圖該場次已售出16張戲飛。

樓主看畢電影後再補充觀後感，表示「真係原來有人㗎喎，我哋真係比較遲入場」，又笑言觀看電影時「要成日向後望，因為後邊嗰兩條友好嘈」。