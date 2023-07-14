5歲女睇戲睇唔清字幕　驗眼揭過百度近視　港媽嬲爆：點解唔出聲

眼睛是靈魂之窗，必須從小開始好好保護。有港媽日前大呻，指5歲女兒看電影時多次表示看不清楚內容和字幕，於是決定帶女兒驗眼，沒料一驗才得知女兒已患過百度近視，形容「嬲到我爭啲暈低咁滯」。港媽直言不明白為何女兒不主動告知視力出問題，只好向一眾家長求教：「可以點樣加強同個女溝通？」



有港媽日前大呻，指5歲女兒看電影時多次表示看不清楚內容和字幕，於是決定帶女兒驗眼，沒料一驗才得知女兒已患過百度近視。（fb「資料圖片，非當事人）

「點解個女有近視自己唔出聲？好激心！」該名港媽於親子王國討論區發文，指早前與5歲女兒看電影，女兒多次問她電影內容，又表示看不清楚字幕，令她頓時擔心女兒視力，急急帶她驗眼檢查。

港媽指，女兒檢查後「一量已經百幾度（近視）」，形容當下驚訝又生氣，「嬲到我爭啲暈低咁滯，如果佢唔講可能咪分分鐘要200幾度先發現？」。她事後大嘆，不明白女兒為何看不清楚也沒有主動表達，「有時真係唔明自己個小朋友諗乜！」，只好向同為家長的網民求教：「可以點樣加強同個女溝通？」

港媽指，女兒驗眼後揭已患逾百度近視，不明白為何女兒不主動告知視力出問題。（fb「資料圖片，非當事人）

不少同樣為人父母的網民也認為，女兒只有5歲，對視力問題未必有概念，港媽不應將責任怪在她身上，反指她身為媽媽應多加留意女兒狀況，「有咩好嬲，妳都識話佢地哋係小朋友，可能佢都唔知係近視呢」、「五歲小朋友點識乜叫近視㗎，要怪就怪妳自己，一直冇留意小朋友，加到成百度都唔知」、「樓主身為父母，應該主動留意子女！唔係掉轉話子女唔主動出聲，始終身為父母已經係成年人有經驗」

亦有人認為，港媽因女兒未有主動表達看不清楚而感生氣，反映她平日與女兒的溝通早有問題，建議她先自我反省，「有咩好嬲？妳咁易嬲，唔怪得知個女咩都唔同妳講。再者，定期帶小朋友驗眼係家長嘅責任，妳係咪應該嬲自己多啲？」、「佢咁細個，我反而覺得妳咪借呢個機會同佢講，如果有咩事應該同媽咪講」、「溝通係雙向的，妳要先處理好自己情緒問題，才能心平氣和地溝通」。