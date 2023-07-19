冷氣機有蛇！拆開外殼驚見呢種蛇　捕蛇片瘋傳　女戶主：真的很臭

天氣酷熱下市民在家開冷氣，但竟然有蛇藏身冷氣內。台灣日前瘋傳維修冷氣影片，當地有女戶主天熱想開冷氣發現開不着，女兒還發現機身疑似有鱗片，嚇到找來冷氣師傅及蛇王，師傅打開冷氣機外殼，發現出風口真的有蛇，蛇王接力而上，一手將蛇捉出來，並指是王錦蛇，戶主驚呼聲不斷，看見蛇在吐舌頭，直呼「真的很臭耶」。片段在網上引起熱議，但上傳片段的電器行解釋只是轉傳，故他們也不知道事發縣市。



蛇王徒手拉出冷氣機出風口的蛇，冷氣機師傅在一旁拍攝。網傳影片截圖）

台媒報道，facebook專頁「天力電器行」14日分享影片，顯示冷氣機竟內藏蛇，影片在LINE群組瘋傳。事緣有女戶主在屋企想開冷氣時，發現無法開機，還出現疑似鱗片的東西，懷疑有蛇藏在機身內，嚇到找冷氣師傅及蛇王求助。

片段所見，冷氣師傅打開分體冷氣機的外殼，好奇說「冷氣機裏有蛇？」，女住戶稱女兒留意到「裏面怎麼有鱗片的感覺」，結果打開冷氣機出風口，真的有條蛇縮在裏面，戶主大喊「牠還吐舌頭」。

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冷氣師傅退下，蛇王即上前接手，一手抓起蛇，牠被抓時不停扭動物體。戶主一家驚訝蛇的體積不算小，「蠻大隻的」，又怕會不會還藏有第2條。蛇王將蛇身打摺，再拿住蛇頭，蛇被摺起後像一束繩，蛇王淡定稱「這臭青母（王錦蛇）算小孩啦，1隻而已」，快速將牠放入一個瓶子內，他推測是戶主開冷氣吹時，王錦蛇趁機爬了進去。住戶主說那條蛇「真的很臭耶」，雖然驚呼聲不斷，但她和冷機師傅都舉起手機拍攝。

上傳影片的天力電器行澄清，影片不是他們接受的工作，是朋友用LINE轉傳，故無法確認事發的縣市，留言稱「並非本公司人員，驚擾大家不好意思」。

據台灣蛇類快速辨別圖鑑資料，王錦蛇是大型蛇類最大體長可達2.65米，頭部鱗片大且邊緣有明顯黑色，在吻端至眼睛前緣的上方常呈王字紋，故有王錦蛇之稱。牠們主要棲息於雜木林或農墾地或住宅區，常入年農舍，白天夜晚都會活動，屬攻擊性較強的蛇。王錦蛇肛門腺非常發達，在被捕捉時會發出強烈的惡臭，食性廣泛，主要以鼠類、鳥類、鳥蛋或蛙類為食，也有以蝗蟲、金龜子、蜥蜴或其他蛇類為食的紀錄。

（綜合）