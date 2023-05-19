靈蛇現身？白蛇闖民居避雨　專家到場揭真身　毒性強被咬可奪命

白蛇出現在家門外避雨？印度日前下起暴雨，當地有戶村民發現屋企竟出現「白蛇」，隨即通知動保組織。專家到場後，確認於事主家門前徘徊的是條1.5米長的白化印度眼鏡蛇，非常罕見，其後用捕蛇器捕入膠袋再放回野外。組織指眼鏡蛇有劇毒，被牠咬後最壞情況會死亡；而蛇的白化症屬基因突變，不過在野外因為顏色特別，很多時捱不過幼崽時期就被捕食。



印度有白蛇闖入民居避雨。（「WNCT」fb圖片）

印媒報道，泰米爾納息邦城市哥印拜陀（Coimbatore）早前下起暴雨，5月3日，有民眾發現一條白蛇現身民居，在門口的積水上滑行，佔據了屋子旁的通道「避雨」。居民馬上聯絡當地致力於保育野生動物的組織—野生動物及自然基金會（WNCT）要求協助。

WNCT專家趕到民居，確認居民發現的白蛇是極為罕見的白化印度眼鏡蛇（Albino Indian Cobra，Naja Naja)，牠身長1.5米，屬成年體，有劇毒，被咬後如不及時治療，可能會令傷者癱瘓甚至死亡，因此捕捉時要非常小心。

據世衛資料，印度每年有8.1萬至13.8萬人死於蛇咬。專家使用捕蛇器將白化印度眼鏡蛇放入膠袋內，確認牠健康狀態良好後，已將牠安全野放回森林，推測牠是被雨水沖入民居。專家續指，除非受到威脅，否則眼鏡蛇會避開人類。

蛇類的白化症是遺傳病，屬基因突變，會阻止動物產生黑色素，主要出現在鳥類、爬行、兩棲動物之間，較少見於哺乳類動物。正常來說黑色素可以賦予動物皮膚、毛皮、羽毛或鱗片顏色，患白化症的動物皮膚極易曬傷。同時白化動物虹膜缺乏色素，故眼睛是粉紅色或紅色，會導致視力下降或完全失明。

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白化症不會為動物帶來任何優勢，甚至猶如「被判死刑」，因為全身白色在野外極為顯眼，容易吸引掠食者，故白化動物多在幼崽階段就被捕殺。不過，2022年2月《動物學》（Zoology）期刊中有關注動物白化症的研究，研究員利用假蛇作測試，看看白化蛇被鳥類捕食風險是否較正常有色蛇為高，結果發現白化症並未提高捕食率，估計可能是特別顏色令蛇被誤認成鳥類，因為鳥是以蛇皮顏色來識別獵物。

（綜合）