颱風泰利│多區現極端天氣　網民呼恐怖：暴風雨前夕　天文台咁講…

【泰利／天文台／天氣消息／風球／打風／熱帶氣旋／颱風】強烈熱帶風暴「泰利」已進入香港400公里範圍，3號強風信號會在今日（7月16日）日間大部份時間維持。不過，雖然未懸掛8號風球，但有網民指本港多區已出現極端天氣，並上載多相天氣相片，包括見到「魚鱗雲（卷積雲）」等，其他網民看到直呼「恐怖」，直指是「暴風雨前夕的平靜」，又憂慮今次「泰利」影響香港程度，「大風到癲」；也有網民認為是打風前夕正常天氣，毋須過分擔心，「三號風球，不嬲都係咁」、「星期一準時返工」。

翻查資料，天文台曾發表網誌拆解「魚鱗雲」，是形容「卷積雲」出現後天氣轉壞狀況，明言「魚鱗天，不雨也風顛」。



有網民在facebook分享今早晨運時拍下天空出現「魚鱗雲」情況。（facebook）

3號風球現正生效，上午11時，強烈熱帶風暴「泰利」集結在香港之東南偏南約390公里，預料向西北偏西移動，時速約15公里，大致移向廣東西部至海南島一帶，並逐漸增強。天文台表預計，本港會普遍轉吹強風，3號風球會在今日（7月16日）日間大部份時間維持，隨後是否需要改發8號風球等更高熱帶氣旋警告信號，需視乎「泰利」強度變化及其相關烈風區與珠江口距離。

天文台又說，受「泰利」帶來的風暴潮及天文大潮共同影響，沿岸低窪地區明早（7月17日）可能出現淹浸，提醒市民盡早完成防風防水浸措施。

即睇熱帶氣旋泰利最新風力、移動路徑及預測天氣▼▼▼

+ 3

「泰利」來勢洶洶，有網民以「3號強風信號下 香港多區出現極端天氣」為題，在連登討論區上載多張相片，直指「極端好天，藍天白雲」，與風暴天氣形成強烈對比。

從樓主上載的觀測照片見到，香港島大坑、離島長洲都藍天白雲，天朗氣清，然而雲層漸厚，且雲朵相當密集。也有網民在facebook分享今早晨運時拍下天空出現「魚鱗雲」情況。

其他網民看到各區天氣照片直呼「恐怖」，「暴風雨前夕的平靜」，又憂慮今次「泰利」影響香港程度，「大風到癲」；也有網民認為是打風前夕正常天氣，毋須過分擔心，「三號風球，不嬲都係咁」、「打風前係咁㗎啦，啱啱出世呀樓主？」、「三號風球好天有咩出奇」、「再晏啲就橫風橫雨㗎喇」、「星期一準時返工」。

「魚鱗雲」象徵天氣轉壞？



翻查資料，天文台曾以「魚鱗天，不雨也風顛」為題發表網誌，拆解「魚鱗雲」現象。天文台表示，「魚鱗天」指在明朗的日子，天空布滿像魚鱗一樣的雲，這種雲塊看起來很小，呈白色，通常成行成群，排列整齊，像微風吹過水面泛起的小波紋，氣象學上稱這種雲為「卷積雲」。

天文台指出，「卷積雲」屬於高層雲種，雲底高度一般在6000米以上，溫度是攝氏零下數十度，而「卷積雲」出現顯示遠處地方低層有一強輻合帶（如低壓槽或氣旋）或鋒面（即暖濕空氣碰到冷氣團，向上爬升的交界面）形成，強烈的對流和抬升運動將水氣帶到高空，在那裏水氣直接昇華變為冰晶而形成高層雲；雲朵受高空波狀氣流所影響，組成行列，並隨着高空風向飄移，形成魚鱗一樣的「卷積雲」。

天文台曾以「魚鱗天，不雨也風顛」為題發表網誌，拆解「魚鱗雲」現象。（天文台）

天文台續說，「魚鱗天，不雨也風顛」是形容「卷積雲」出現後天氣轉壞狀況，「雖然初時天氣明朗，但約半天光景後，天氣會隨氣旋或鋒面的移近而轉壞，風速增強，卷積雲也會隨着水氣增加而逐漸增厚，雲層向下伸延轉為低層雲，產生降雨」。

▼7月14日 傍晚天空現魚鱗天▼

