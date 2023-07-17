颱風泰利│網民湧天文台fb激讚8號風球預報：好果斷　圍剿負評網民

【泰利／天文台／天氣消息／風球／打風／熱帶氣旋／颱風】8號風球現正生效，天文台表明會維持至下午4時。天文台就熱帶氣旋信號發出的掛風球或取消風球預告，過往不時引起爭議，今次同樣有大批網民湧到天文台Facebook「踩場」，但並非「問責」，而是大讚天文台做得好，「今次好果斷，抵讚！」、「做到嘢呀天文台！叻呀！」。當有其他網民留言表達不滿時，這些網民更「同心」反駁，幫天文台解畫。



泰利襲港下市面情況▼▼▼

泰利襲港下市面情況。（廖雁雄攝）

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颱風泰利襲港，天文台今日（17日）凌晨12時40分發出8號風球時，明言至少維持到早上7時；至凌晨3時45分更改預測，8號風球至少維持到中午12時；到今早8時45分，天文台再發稿指8號風球至少維持到下午4時，讓打工仔毋須每小時留意天氣預報「估估下」。

大批網民湧到天文台Facebook「撐場」。（天文台Facebook）

對於天文台做法，大批網民湧到天文台Facebook「撐場」，激讚「今次好果斷，抵讚！」、「天文台台長做得好」、「今次咪做到嘢囉」、「做到嘢呀天文台！叻呀！」、「今次維持到四點，大家唔好再X天文台」。

不過也有網民留言表達負面意見，「無強風又無大雨，與3號一樣！」、「香港人嘅訴求只有一個，就係返工」、「驚到時冇車搭，又要逼返工」。不過隨即有支持天文台的網民反駁，「我嗰區好大風！」、「近海咪大風、你去長洲游一轉水返到嚟話你叻仔」、「掛又投訴唔掛又嘈」。

天文台表示，按照現時預測路徑，「泰利」會於早上在本港西南偏南300公里內掠過，與其相關烈風區會在下午初時持續影響珠江口一帶。（天文台）

天文台另提醒，按照現時預測路徑，「泰利」會於早上在本港西南偏南300公里內掠過，與其相關烈風區會在下午初時持續影響珠江口一帶；而受「泰利」帶來的風暴潮及天文大潮共同影響，在過去一兩小時，大澳的水位曾上升至3.1米左右，比正常潮水位高約0.6米，海有非常大浪及湧浪，提醒市民遠離岸邊及停止所有水上活動，並留意天氣消息。